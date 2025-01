Diodato celebra l’Etna vista da Reggio Calabria: “maestosità che ridimensiona tutto”

MeteoWeb

“Il viaggio di ritorno non prevedeva la vista finestrino e allora ho chiesto a Lorena Dini (la sua fidanzata, ndr) di scattare una foto all’Etna per me. L’ho guardato tanto nelle poche ore passate a Reggio Calabria e ogni sguardo riusciva a riempirmi di una inaspettata serenità. Ridimensiona tutto la sua maestosità, ti ricorda quanto tu sia piccolo, una minuscola forma di vita su questa terra bellissima“. Con queste parole pubblicate sui social, Diodato ha fatto il boom di like e condivisioni sui social in un post dedicato all’Etna, con una fotografia scattata dalla fidanzata nella giornata di Capodanno, dal volo appena decollato dall’Aeroporto di Reggio Calabria che ha riportato gli artisti del Capodanno di Rai 1 – realizzato proprio sul Lungomare della città calabrese, il “chilometro più bello d’Italia“, nella notte di San Silvestro.

“Inevitabilmente ho pensato alla fragilità dell’essere, alla fortuna che abbiamo di vivere questa incredibile esperienza, al rispetto che dovremmo averne, attimo dopo attimo, adesso dopo adesso. Vi auguro di riuscire a rendervene sempre conto, di emozionarvi, di condividere, di empatizzare, di essere. Ci proverò anch’io e quando potremo lo faremo insieme, in una piazza per una manifestazione, in un teatro, in un club mentre balliamo, in ogni viaggio possibile. Ci tenevo a dirvelo, ancora una volta, che in questo mondo strano rischiamo sempre di fare confusione, di dimenticarci cosa siamo. Ieri ci ha pensato un poeta gentile a ricordarmelo ancora una volta. Spero sia partito per un viaggio bellissimo nell’universo. Mentre cantavo le prime parole de “L’anno che verrà” pensavo a lui, e poi a noi, che siamo qui a vivere tutto questo“, ha concluso Diodato.

Chi è Diodato

Diodato, nome completo Antonio Diodato, è un cantautore italiano nato ad Aosta il 30 agosto 1981, ma cresciuto a Taranto. È uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano contemporaneo, noto per la sua voce intensa e le sue canzoni cariche di emozione.

Diodato ha raggiunto il grande pubblico con la vittoria al Festival di Sanremo 2020 grazie alla canzone “Fai rumore”, un brano profondo che ha colpito il cuore degli spettatori, diventando anche un inno alla connessione e alla comunicazione in un periodo segnato dalla distanza sociale dovuta alla pandemia. Con la stessa canzone, ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2020, anche se l’evento è stato annullato a causa del COVID-19.

La sua carriera, iniziata ufficialmente nel 2013 con l’album “E forse sono pazzo”, è costellata di successi e riconoscimenti, tra cui il David di Donatello per la migliore canzone originale con “Che vita meravigliosa”, colonna sonora del film “La Dea Fortuna” di Ferzan Özpetek.

Diodato è apprezzato per la sua capacità di fondere testi poetici con melodie ricercate, creando una musica che parla direttamente all’anima. Il suo stile, che mescola influenze pop, rock e cantautorato tradizionale, lo rende una figura unica e amata della scena musicale italiana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.