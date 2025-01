Incendi in California, Trump trova il colpevole: “incompetente”, l’attacco è durissimo

MeteoWeb

“Chiederò che questo incompetente governatore permetta all’acquea pulita e limpida di scorrere in California! E’ sua la colpa di tutto questo, e così non c’è acqua per gli idranti o per i Canadair, un vero disastro”. Così Donald Trump attacca Gavin Newsom, governatore democratico della California, imputando a lui la responsabilità degli incendi “virtualmente apocalittici” nell’area di Los Angeles. Il presidente eletto punta il dito contro le misure dello stato per proteggere le specie in via di estinzione che limitano la quantità di acqua che viene spostata dal nord al sud della California.

Immediata la replica del democratico: “il mio messaggio alla prossima amministrazione è io non sono qui a fare giochi politici, per favore non fate giochi politici. C’è un tempo ed un luogo per farli, questi sono momenti preziosi per le evacuare le persone a rischio, non abbiamo tempo per queste scempiaggini”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.