Maltempo Calabria, fiumi sorvegliati speciali nel Cosentino, disagi per il forte vento nel Vibonese

Il maltempo mette in ginocchio la Calabria, ma i fiumi restano i “sorvegliati speciali”, con preoccupazione per il rischio esondazione. “Il corso d’acqua che in questo momento desta preoccupazione – ha affermato il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi – è il Malfrancato: abbiamo attivato un monitoraggio costante, ma resta alta l’attenzione anche sugli altri torrenti e sul Crati“. Per questo motivo, l’allerta meteo è stata prorogata fino a domani, sabato 18 gennaio. Il picco della perturbazione, secondo le previsioni diramate dal servizio meteorologico e dalla Protezione Civile, è previsto per la giornata di domani mattina, tra le ore 6 e le 8 su tutta la fascia ionica cosentina e nel comune unico di Corigliano-Rossano.

Moltissimi Comuni del Cosentino hanno deciso di tenere le scuole domani a causa del persistere del maltempo.

Disagi per il forte vento nel Vibonese

Superlavoro per i Vigili del Fuoco di Vibo Valentia chiamati a fronteggiare le richieste di numerosi interventi a causa delle forti raffiche di vento che hanno flagellato il territorio. Tante le richieste, intensificatesi nel pomeriggio, al punto che dalle ore 17 il dispositivo di soccorso è stato potenziato con una ulteriore squadra, formata da personale di turno libero, che si è andata ad aggiungere a quelle già operanti ordinariamente. I comuni maggiormente colpiti sono stati Vallelonga, Brognaturo, Arena, Simbario, Vallelonga, Maierato, Spadola, Serra San Bruno dove a causa dell’intensità delle raffiche di vento sono stati abbattuti sulla sede stradale numerosi alberi e pali delle reti telefoniche. Da segnalare anche un intervento per lo spegnimento di una canna fumaria e per il distacco di cornicioni dalla facciata di alcuni fabbricati.

Al momento sono in corso alcuni interventi di rimozione alberi sulla sede stradale nella zona tra i comuni di Filadelfia e Francavilla Angitola.

