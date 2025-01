Maltempo Campania, pioggia, vento e neve: allagamenti, alberi caduti e disagi | FOTO

MeteoWeb

L’ondata di maltempo in atto al Centro-Sud sta provocando pioggia, forte vento e neve anche in Campania. In provincia di Avellino, cade la neve sopra i 700 metri ma non si registrano particolari criticità. Le uniche segnalazioni fanno riferimento ad alcuni automobilisti bloccati nelle auto in panne sulla Statale Ofantina che collega Avellino con i centri dell’Alta Irpinia. Il forte vento ha spezzato un cavo dell’Enel a Volturara Irpina: in attesa del ripristino, venti famiglie sono rimaste per alcune ore senza energia elettrica. Ad Andretta alcuni alberi, carichi di neve, sono caduti sulla strada provinciale senza coinvolgere persone o auto: personale del comune e della Provincia ha provveduto a liberare la carreggiata. Non si segnalano problemi sul tratto Irpino dell’A16 Napoli-Canosa. Domani scuole chiuse a Vallata, Montemarano, Bisaccia e Trevico.

Dopo la caduta di un albero sulla linea elettrica nell’Avellinese, è stata fermata la circolazione ferroviaria si una tratta della Circumvesuviana sulla Napoli-Baiano, già al centro di polemiche per i lavori che costringono i viaggiatori a dover modificare il percorso, obbligati a cambiare treno alla stazione di San Giorgio a Cremano per raggiungere Napoli o le fermate poste lungo la direzione per Baiano.

Allagamenti nell’agro nocerino

Tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Salerno nelle ultime ore per far fronte ai danni provocati dal maltempo nel Salernitano. I caschi rossi sono stati impegnati, tra l’altro, per allagamenti nell’agro nocerino sarnese. Un albero, a causa del forte vento, è caduto in piazza Solferino a Salerno ed è finito su alcune auto in sosta. È stato necessario l’intervento di un’autogru per rimuovere il grosso arbusto; fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

A Caggiano vie come piste da slittino

Le strade di Caggiano, nel Salernitano, si sono trasformate in piste da slittino: decine di bambini hanno approfittato della nevicata per divertirsi, utilizzando le vie del centro storico come veri e propri parchi giochi sulla neve (vedi foto della gallery scorrevole in alto). In particolare, la ripida discesa situata nella piazza principale è stata presa d’assalto, con tanti ragazzi che si sono lanciati sui loro slittini. “Non è la prima volta che, quando le nevicate sono così particolarmente copiose, le strade del nostro paese diventano un’attrazione per i bambini”, ha commentato il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina. “La nostra comunità è abituata a convivere con questi fenomeni, e i più piccoli trovano sempre il modo di divertirsi”.

Caggiano è uno dei centri più colpiti della Valle del Tanagro dalle intense nevicate delle ultime ore. Fin dall’alba, la Protezione Civile Gopi, con l’ausilio degli spazzaneve e degli spargisale, è intervenuta per cercare di liberare le strade principali. Tuttavia la neve continua a cadere copiosamente rendendo difficili gli spostamenti. Domani, lunedì 13 gennaio, le scuole resteranno chiuse su tutto il territorio comunale.

