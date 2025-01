Maltempo, disavventura per il Bologna calcio prima della gara di Champions: cosa è successo

MeteoWeb

Il maltempo continua a causare danni e disagi in diverse aree dell’Emilia Romagna. In particolare, dalla mattinata di oggi il territorio regionale è colpito da forti raffiche di vento, tali da indurre il personale tecnico dell’aeroporto Marconi di Bologna a dirottare tre voli in arrivo nel pomeriggio. Nello specifico, le difficoltà nell’atterraggio hanno riguardato tre aerei provenienti rispettivamente da Dubai, Istanbul e Cagliari. Fermo a terra anche il volo charter del Bologna Calcio che doveva portare la squadra a Lisbona per la partita di Champions League in programma nella serata di mercoledì. Nel frattempo, la dirigenza del club ha fatto sapere che la squadra partirà comunque: calciatori e staff verranno imbarcati dal Tag, il Terminal di aviazione generale, viaggiando così su un volo privato. Infine, da segnalare che il volo di ITA Airways che arrivava vuoto da Roma, dopo vari circuiti di attesa, ha deciso di atterrare a Venezia.

Il forte vento che sta colpendo l’Emilia Romagna era stato preannunciato dall’Arpae, che ha indotto la Protezione civile a diramare l’allerta rossa fino alla mezzanotte di oggi: il record di violenza delle raffiche, per ora, è stato toccato al Passo della Croce Arcana, sull’Appennino modenese, con 187 chilometri all’ora. A Maranello sono stati toccati i 107 chilometri all’ora, i 105 ad Ozzano, mentre aulle colline Romagnole spiccano i 125 km/h di Monte Romano, nel Ravennate, e i 120 km/h di San Mamante, sopra Faenza.

