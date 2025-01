Al via ondata di maltempo, inizia una giornata critica in Calabria, Sicilia e Sardegna | LIVE

MeteoWeb

Oggi la fase “clou” di una forte ondata di maltempo generata da un nuovo vortice ciclonico, una tempesta denominata Gabri. Con effetti che riguarderanno principalmente il Sud, è alto il rischio di importanti criticità in Calabria, Sicilia e Sardegna per i notevoli accumuli di pioggia previsti e per i venti molto forti attesi. Con un’intensificazione attesa nel corso della giornata, si segnalano già (dati dalla mezzanotte) i primi accumuli importanti, con 42 mm a Nicolosi (CT), 37 mm a San Giovanni la Punta (CT), 30 mm a Rocca di Neto (KR) e 20 mm a Gambarie in Aspromonte.

La protezione civile regionale della Sicilia ha diramato per oggi l’avviso di l’allerta rossa per la Sicilia Orientale e arancione per quella Occidentale. Il rischio di nubifragi riguarda le province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale nell’isola. “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento“, riporta la Protezione civile regionale. Venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte. Scuole chiuse in molte province, tra cui Catania, Messina e Siracusa. Restano invece aperte a Palermo.

“Invitiamo i siciliani a fare attenzione alla mobilità per l’allerta meteo in alcune aree della regione per rischio idrogeologico e a spostarsi solo se strettamente necessario“: è quanto ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, in merito alle chiusure e alle limitazioni del traffico ferroviario nell’Isola comunicate da Rfi a causa dell’allerta rossa e arancione. Fra le chiusure programmate ci sono linee: Siracusa-Caltanissetta, Caltanissetta-Agrigento, Palermo-Dittaino e Catania-Caltagirone. Sono previste riduzioni di offerta nelle tratte Messina-Siracusa e Palermo-Agrigento, mentre saranno soppressi i primi treni del mattino in quella Piraineto-Marsala.

Il Dipartimento della Protezione Civile, di intesa con il Centro Funzionale Multirischi dell’ArpaCal, ha emesso un’allerta rossa per la Calabria.

La Protezione Civile della Sardegna ha emanato un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico, e gialla per rischio idraulico su tutta la parte orientale e in particolare sulle aree Flumendosa Flumineddu e Gallura

