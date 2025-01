Maltempo Liguria, sale il fiume Vara: chiuso tratto della SS1 nello Spezzino

MeteoWeb

A causa delle precipitazioni che stanno interessando la Liguria, la AA1 “Via Aurelia” è provvisoriamente chiusa al traffico in corrispondenza del comune di Borghetto di Vara al km 435,500. La circolazione è deviata sull’autostrada A12 tra gli svincoli di Borghetto di Vara e La Spezia. La chiusura si è resa necessaria in via precauzionale per garantire la sicurezza della circolazione in seguito all’attivazione del sistema di monitoraggio installato sul versante, correlate all’intensità dei livelli di precipitazione: il sistema delimita il percorso del fiume Vara in un punto oggetto di lavori a causa di uno smottamento avvenuto lo scorso autunno. Il personale Anas è sul posto, per il presidio e il monitoraggio della pendice a monte della statale. La chiusura, la cui durata è correlata all’evoluzione delle condizioni meteorologiche che sono previste in peggioramento, resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.