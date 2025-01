Maltempo, Nord invaso dai fulmini come fossimo in estate

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo sta colpendo l’Italia, con nubifragi e temporali. Sono state registrate quasi 10mila fulminazioni, un valore incredibile per il periodo, quasi come se fossimo in estate. I temporali hanno colpito Piemonte e Lombardia, Liguria orientale, Alpi centro-orientali, ma anche Toscana e Romagna. Questi temporali hanno portati anche grandine di dimensioni considerevoli e forti raffiche di vento, creando disagi in molte regioni. Un numero di fulminazioni davvero incredibile se si considera che questo dovrebbe essere uno dei periodi più freddi.

