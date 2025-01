Neve Campania: bufere sull’altopiano del Laceno, una magia invernale senza fine | FOTO

MeteoWeb

L’Irpinia si è risvegliata avvolta in un candido manto di neve, trasformandosi in uno scenario da favola che incanta chiunque vi posi lo sguardo. Durante la notte, la regione ha assunto il suo caratteristico aspetto invernale, offrendo immagini da cartolina. Da Sant’Angelo dei Lombardi, con la sua maestosa bellezza, a Lacedonia, custode di un fascino autentico, fino alla tranquillità di Vallata e alla magia dell’altopiano del Lago Laceno, ogni angolo dell’Irpinia sembra appartenere a un quadro d’altri tempi. Anche Montevergine, con il suo paesaggio suggestivo, contribuisce a creare un’atmosfera poetica e irripetibile.

Sull’altopiano del Laceno la neve continua a cadere, seppur con fiocchi più piccoli, spinti dalle correnti di nord-est, in linea con quanto previsto. Il clima freddo e perturbato persisterà per tutta la giornata, portando nevicate a bassissima quota fino a sera.

L’altopiano del Laceno, con il suo straordinario paesaggio montano, è stato spesso protagonista di nevicate che hanno lasciato un segno nella memoria collettiva, sia per la loro intensità che per la loro spettacolarità. Tra gli eventi più significativi si ricorda la nevicata del 21 ottobre 2007, un fenomeno eccezionale per la sua precocità. In quella occasione, l’intera valle Irpina di Montella si coprì di neve fino a 300 metri di altitudine, regalando uno scenario tipicamente invernale in pieno autunno.

Un altro evento di grande rilievo si verificò il 27 novembre 2013, quando il Monte Raiamagra e l’altopiano del Laceno furono avvolti da una splendida coltre bianca. Le immagini catturate dalla webcam posizionata a 1400 metri di altitudine immortalarono un panorama mozzafiato, simbolo di quella giornata indimenticabile.

Il 4 febbraio 2012 fu segnato da una delle nevicate più abbondanti mai registrate sul piano Laceno, con accumuli che raggiunsero gli 80 centimetri. Le intense precipitazioni notturne e del mattino successivo crearono un affascinante contrasto con il cielo limpido e azzurro, trasformando il paesaggio in una vera e propria cartolina invernale.

Anche in tempi recenti, l’altopiano del Laceno ha vissuto episodi nevosi notevoli. Tra questi, spicca la nevicata di aprile 2024, un evento sorprendente per la stagione primaverile avanzata. Si trattò della seconda nevicata più abbondante dell’anno, un fenomeno che ha ulteriormente sottolineato l’unicità climatica di questa area montana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.