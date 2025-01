Trump lancia Stargate: 500 miliardi per mantenere la leadership USA nell’intelligenza artificiale

MeteoWeb

Il 21 gennaio 2025, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la creazione di una nuova società chiamata Stargate, con l’obiettivo di investire 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni per sviluppare infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale (IA) negli Stati Uniti. Questo progetto mira a garantire che gli USA mantengano la leadership nel settore dell’IA, fronteggiando la crescente concorrenza di paesi come la Cina.

I principali finanziatori di Stargate includono SoftBank, OpenAI, Oracle e MGX. In particolare, SoftBank e OpenAI svolgeranno ruoli chiave: SoftBank avrà la responsabilità finanziaria, mentre OpenAI si occuperà delle operazioni. Masayoshi Son, CEO di SoftBank e presidente di ARM Holdings, assumerà la carica di presidente. La prima tranche di finanziamenti ammonta a 100 miliardi di dollari. E’ quanto riporta DDay.

I partner

Tra i partner tecnologici iniziali del progetto figurano ARM, NVIDIA, Oracle, OpenAI e Microsoft. Quest’ultima, pur non essendo più l’unico fornitore di capacità computazionale per OpenAI, manterrà un “diritto di prelazione” per soddisfare le esigenze dell’azienda prima che questa si rivolga ad altri partner. Microsoft ha inoltre rinnovato la partnership con OpenAI fino al 2030, mantenendo diritti sull’uso della proprietà intellettuale di OpenAI per prodotti come Copilot e l’esclusività delle API su Azure. I ricavi saranno condivisi tra le due aziende, che beneficeranno entrambe dell’uso crescente dei modelli IA sviluppati congiuntamente.

La costruzione delle infrastrutture di Stargate è già in corso, con un primo sito in Texas. Sono in fase di valutazione ulteriori località negli Stati Uniti per ospitare altri campus legati al progetto. La realizzazione e la gestione dei sistemi Stargate saranno suddivise tra Oracle, NVIDIA e OpenAI. Questo ambizioso progetto rappresenta un passo significativo per consolidare la posizione degli Stati Uniti nel panorama globale dell’intelligenza artificiale, promuovendo innovazione e sviluppo tecnologico su larga scala.

