I venti di Santa Ana nemici di Los Angeles da 60 anni: rogo disastroso anche nel 1961

MeteoWeb

I venti che soffiano dal deserto sono i nemici di Los Angeles e in genere di tutta la California. Quando si verifica un incendio sono infatti i venti di Santa Ana il motore che li fa dilagare ed è così da almeno 60 anni, ossia dall’incendio che il 6 novembre 1961 devastò Bel Air, il quartiere residenziale di Los Angeles ai piedi delle Santa Monica Mountain, distruggendo 484 case e danneggiandone altre 190; almeno 3.500 persone dovettero lasciare la loro abitazione. I danni sono stimati complessivamente in 30 milioni di dollari, in valuta del 1961.

Questi venti estremamente secchi si formano nell’entroterra per azione delle masse d’aria di alta pressione, fresche e secche, che provengono dal Gran Bacino, la zona desertica degli Stati Uniti occidentali delimitata da altopiano del Columbia, Sierra Nevada e catena dei Monti Wasatch. Sono venti noti per il clima caldo e secco. Il bassissimo tasso di umidità, le masse di aria calda e l’alta velocità che li caratterizza sono il mix che rende questi venti molto pericolosi per gli incendi.

È stata questa la dinamica dell’incendio di Bel Air nel 1961, come di quelli in corso a Los Angeles; anche allora fra le case distrutte ci sono state quelle di personaggi celebri come gli attori Burt Lancaster, il Nobel per la Chimica Willard Libby, i compositori Lukas Foss e Conrad Salinger e lo scrittore Aldous Huxley.

Quell’evento del 1961 ha anche segnato l’introduzione di leggi e politiche di sicurezza antincendio, mentre un documentario prodotto dai Vigili del Fuoco di Los Angeles additava l’alta densità di case sulle colline piene di sterpaglie secche come “un serio problema di protezione antincendio”.

Da allora, però, la situazione non sembra essere migliorata, almeno a giudicare dai dati: dal 1961 al 1999 in California sono avvenuti 14 incendi e dall’inizio degli anni 2000 è stato un crescendo, con 41 incendi dal 2000 al 2010 e 47 dal 2010 al 2020; dal 2021 a oggi sono stati già 58, compreso quello in corso a Los Angeles.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.