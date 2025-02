Clima, la verità sulle anomalie di Gennaio 2025: i DATI smontano le bufale dei catastrofisti climatici

MeteoWeb

Con il conforto dei dati ufficiali, analizziamo le reali anomalie climatiche di Gennaio 2025 smontando tutte le consuete bufale della narrazione catastrofista sul cambiamento climatico. No, Gennaio 2025 non è stato il più caldo di sempre in Italia. E negli USA è stato invece il più freddo in assoluto da 37 anni, con oltre 5.000 record battuti. Ovviamente non significa che il riscaldamento globale non esista, ma deve essere contestualizzato alla normalità del clima che cambia (come sempre nella storia del nostro Pianeta) e soprattutto alla reale entità di questo riscaldamento che non è affatto apocalittico così come viene raccontato.

Nel video l’analisi completa:

Gli articoli completi:

