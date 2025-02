Maltempo, inizia l’ondata di freddo in Grecia: neve a bassa quota in Attica | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’Eubea, la Ftiotide e le regioni montuose dell’Attica, in Grecia, si sono vestite di “bianco”, zone in cui si prevede che le nevicate continueranno fino a domenica 23 febbraio a causa di una forte irruzione di aria fredda che dall’Est Europa si sta spingendo fino al Mediterraneo orientale. Nel bacino ha già nevicato a Parnitha, Penteli e anche a Ippocrate. Anche sulle isole si sono verificate nevicate, con Mitilene, sull’isola di Lesbo, tra le zone più colpite finora, così come nelle zone montuose di Creta. Contemporaneamente si registreranno nevicate ad Agios Stefanos, Thrakomakedones, Kapandriti, Vilia, Malakasa.

Domani, sono previste nevicate in Macedonia (soprattutto centrale), Tessaglia, Sterea centrale e orientale (inclusa l’Attica), Peloponneso orientale, Eubea e temporaneamente sulle isole dell’Egeo settentrionale e orientale, nelle zone montuose e semi-montuose e localmente nelle aree a bassa altitudine. Anche le zone montuose e semi-montuose di Creta saranno vestite di bianco. Sono previste nevicate anche nelle Cicladi centrali e settentrionali, temporaneamente anche in alcune zone montuose.

Le condizioni di freddo intenso saranno accompagnate da venti tempestosi da nord con forza pari a sette sulla scala Beaufort nel Mar Egeo, che raggiungeranno la forza di otto a sud.

Grecia, nevica a bassa quota sull'isola di Lesbo

Grecia, nevica a Ippocrate

Il maltempo continuerà anche domenica 23

Domenica 23 febbraio, in Macedonia, Tracia e nelle isole dell’Egeo settentrionale le temperature oscilleranno tra -4°C e +5-7°C. In Tessaglia, Sterea centrale e orientale, Peloponneso orientale ed Eubea saranno comprese tra -1°C e +9-11°C.

Gli abitanti vedranno la neve in Macedonia (principalmente nella Macedonia centrale) e temporaneamente in Tessaglia, nel Peloponneso orientale e in Eubea, nelle zone montuose, semi-montuose e localmente in zone a quote più basse, così come a Creta nelle zone montuose e semi-montuose.

La Segreteria Generale della Protezione Civile raccomanda ai cittadini di prestare particolare attenzione, assicurandosi di adottare misure di autoprotezione contro i rischi derivanti dal verificarsi di fenomeni meteorologici estremi.

