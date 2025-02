Maltempo, irruzione fredda sempre più a sud: neve e gelo in Siria e Libano | VIDEO

MeteoWeb

L’irruzione fredda in atto sull’Est Europa si è estesa fino ad interessare il Mediterraneo orientale, portando gelo e neve in Paesi che solitamente non sono abituati a queste condizioni meteorologiche. Il fronte freddo si è esteso anche al Nord Africa, con freddo intenso persino in Libia ed Egitto. Neve e gelo stanno colpendo anche la Siria e il Libano e i fenomeni andranno ad intensificarsi nella giornata di domani, domenica 23 febbraio. In Siria, sta nevicando fino ad una quota di 700 metri, come dimostrano le immagini dalla zona di Al-Qaryatayn, vicino al deserto nella campagna orientale di Homs, nel centro del Paese. In alcune zone di alta montagna, gli alberi sono congelati per il clima rigido.

Anche in Libano il clima è molto freddo. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano la neve scendere fino ai 700 metri di quota ma nelle prossime ore è attesa in ulteriore calo, fino ai 300 metri. Attesa un’ondata di ghiaccio sugli altopiani libanesi e sulla Bekaa. Il Dipartimento Meteorologico nazionale avverte della formazione di strati di ghiaccio sulle strade interne e montane oltre i 500 metri a partire da oggi.

