Maltempo Sicilia: 100 interventi nel Messinese, salvataggi in gommone | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ancora disagi in Sicilia a causa del maltempo che sta colpendo in particolare l’area orientale dell’isola, soprattutto la provincia di Messina. Sono più di 100 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco effettuati nella provincia di Messina a causa del maltempo che imperversa da questa mattina. Squadre al lavoro per soccorrere alcuni automobilisti bloccati nei sottopassaggi, frane, danni d’acqua e dissesti. Situazione critica ad Orto Liuzzo e in località San Saba: a causa della tracimazione dei torrenti in zona, sono stati soccorsi con il gommone dei soccorritori fluviali alluvionali dei Vigili del Fuoco alcuni nuclei familiari bloccati dall’acqua nelle abitazioni.

A causa dell’esondazione del fiume Niceto, si è resa necessaria l’interdizione (in entrambi i sensi di marcia) del tratto stradale della SS113 in corrispondenza del km 32,000 nella frazione di Monforte Marina, a Monforte San Giorgio (ME). Inoltre, a causa di uno smottamento, è chiusa al transito la 113dir – al km 26,550 – nella frazione di San Saba. Sulla strada statale 114 “Orientale Sicula” è stato riaperto al transito il km 35,400, nel territorio comunale di Sant’Alessio Siculo, precedentemente chiuso per lo straripamento del torrente Agrò. Sempre sulla SS114 ancora chiuso al traffico il km 24,500, nel territorio comunale di Alì Terme, per lo straripamento del torrente Fiumedinisi. Presenti le squadre Anas, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.

Automobilista salvato da sindaco e assessore a Furci Siculo

A Furci Siculo, nella zona jonica del Messinese, il sindaco Matteo Francilia e l’assessore Agatino Pistone hanno salvato un automobilista rimasto intrappolato nella sua vettura in un sottopasso allagato, lungo il tratto che collega la statale 14 con le frazioni Grotte e Calcare, costeggiando il torrente Savoca, straripato.

“Un nostro concittadino mi ha chiamato questa mattina intorno alle 7.30 per chiedere aiuto – racconta all’Adnkronos il sindaco Matteo Francilia – Era bloccato nel sottopasso e l’acqua continuava a salire. Allora ho subito avvertito i Vigili del Fuoco e un’ambulanza e visto che ero a poche centinaia di metri da lì sono intervenuto. Non potevamo aspettare, mi sono buttato in acqua insieme all’assessore Agatino Pistone riuscendo a portare in salvo l’automobilista che nel frattempo si era rifugiato sul tetto dell’auto”. L’uomo è stato portato nella sua abitazione dai vigili urbani che nel frattempo hanno chiuso l’arteria al traffico per motivi di sicurezza.

“Da qualche ora ha smesso di piovere ma Artale, una frazione del nostro comune, è ancora isolata e siamo al lavoro per liberarla – spiega il sindaco – Ci sono state frane importanti”.

Maltempo Sicilia: 100 interventi dei Vigili del Fuoco nel Messinese

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.