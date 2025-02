Maltempo Toscana: crescono i fiumi dopo le forti piogge

MeteoWeb

Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in corso sulla Toscana meridionale per tutta la giornata di oggi. Lo scrive sui social il Presidente della regione, Eugenio Giani, spiegando che “forti precipitazioni hanno interessato le province di Siena, Grosseto e parte di Arezzo comportando l’innalzamento dei fiumi in queste zone. Questa la situazione: Ombrone grossetano a Buonconvento a 7 metri, al primo livello a Cinigiano; Esse a Foiano al primo livello stabile; Arbia in diminuzione al primo livello a Monteroni d’Arbia; Bruna in diminuzione al primo livello a Macchiascandona; Canale della Chiana a Marciano della Chiana sopra il primo livello”, conclude Giani.

