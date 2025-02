Ponte sullo Stretto di Messina: una sfida epocale tra innovazione, sicurezza e trasparenza

MeteoWeb

di Sergio D’Offizi (già Direttore Ambiente di ENEL e Sogin) ed Alessandro Martelli (già Direttore del Centro Ricerche ENEA di Bologna e Docente di Costruzioni in Zona Sismica alla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara) – La realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, concepita per connettere le reti viarie e ferroviarie della Sicilia al resto d’Italia, rappresenta un’opera di rilevanza storica e richiede investimenti considerevoli, con un costo stimato attuale superiore ai 13,5 miliardi di euro, destinato, forse, a lievitare anche considerevolmente.

Utilità e fattibilità del ponte

Premesso che, come dichiariamo da oltre 20 anni [1-19], siamo convintamente favorevoli alla realizzazione di tale opera, in quanto essa costituirà un importante volano per la crescita del PIL nazionale ed avrà un impatto significativo sull’economia della Calabria e della Sicilia, riteniamo, altresì, che l’effettiva utilità del ponte dipenderà in modo imprescindibile dalla contestuale e profonda modernizzazione delle infrastrutture locali, in particolare delle reti viarie e ferroviarie delle due regioni succitate, nonché dal loro collegamento all’alta velocità della penisola (il ponte non dovrà risultare “una cattedrale nel deserto” [16]).

In linea con quanto abbiamo già più volte sostenuto, concordiamo sulla soluzione progettuale di una campata unica sospesa, adottata per l’opera dalla Società Stretto di Messina S.p.A., in quanto tale soluzione è l’unica realmente praticabile, a causa dell’elevata sismicità dello Stretto e di possibili violenti maremoti [2]. Riteniamo, inoltre, il ponte sullo Stretto fattibile, sebbene sarà quello a campata unica più lungo al mondo (3.300 m), superando così nettamente sia l’Akashi Bridge in Giappone che il ponte sullo Stretto dei Dardanelli in Turchia (aventi, rispettivamente, campate di 1.991 m e 2.023 m) [6,9,12,13].

Condizioni per garantire la sicurezza del ponte

Tuttavia, sottolineiamo con fermezza la necessità di una maggiore trasparenza nella progettazione, che deve essere accompagnata alla completa messa a disposizione degli elaborati via via prodotti, da indagini geofisiche adeguate e dalla messa in atto di forme significative di partecipazione attiva dei cittadini, come è prassi consolidata in tutti i Paesi sviluppati [4,5,17].

Tale richiesta è ancor più giustificata dalle condizioni del sito prescelto, caratterizzato da un rischio sismico elevatissimo, da possibili violenti maremoti e da venti molto intensi [2,4,18]. A questo proposito, basti ricordare il devastante sisma che colpì la Sicilia Orientale nel 1693, avente magnitudo momento M w 7,3-7,5 (il più forte mai registrato in Italia e nel quale persero la vita 16.000 dei 20.000 abitanti nella sola Catania di allora), quello della Calabria Meridionale del 1783, di M w 7,1 (che causò 30.000-50.000 vittime) e quello, noto a tutti, di Messina e Reggio Calabria del 1908, nuovamente di M w 7,1 (che causò la morte di 80.000 dei 145.000 abitanti nel Messinese, ai quali vanno anche aggiunti i 15.000 morti su 45.000 abitanti di Reggio Calabria) [3]. Questi terremoti, poi, furono seguiti da violenti maremoti [3].

Informazioni tuttora mancanti

Per quanto riguarda i principali elementi di progetto, recenti osservazioni espresse da esperti hanno evidenziato seri dubbi sull’effettiva resistenza nel tempo dei cavi e delle funi di sostegno della campata, elementi cruciali per un ponte con una campata record mai realizzata al mondo; nonostante tali preoccupazioni, si stenta a rendere pubblici i risultati delle prove di resistenza a fatica e da “fretting” richieste dagli specialisti del settore [19].

Mancano, inoltre, chiarimenti fondamentali su aspetti di primaria rilevanza quali il potenziale sismico assunto per il sito, la posizione dell’ipocentro nel quale potrebbe essere rilasciato il massimo terremoto possibile, le accelerazioni che ne deriverebbero assunte ad input di progetto e la tipologia ed il posizionamento dei dispositivi antisismici indispensabili per la mitigazione delle vibrazioni sismiche di progetto, cioè per garantire la sicurezza sismica dell’opera [6,7,11,14-19].

Va considerato che le valutazioni finora effettuate sulla pericolosità sismica del sito dalla Società Stretto di Messina si sono basate prevalentemente su un approccio di tipo probabilistico, senza un’analisi deterministica specifica dei punti di imposta dei piloni di sostegno delle funi che sorreggono l’impalcato. Non ci risulta, infatti, che tali valutazioni si basino sui risultati di apposite indagini di sismica di alta risoluzione estese su tutta l’area sismotettonicamente rilevante e coinvolgenti l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Indagini che riteniamo assolutamente ineludibili per un’opera di tale rilevanza ed a rischio così elevato e che, pertanto, in loro assenza e considerando la storia sismica della Calabria Meridionale e dello Stretto di Messina, sia del tutto insufficiente il valore di magnitudo M 7,1 assunto dalla Società come riferimento nel progetto e chiediamo, di conseguenza, margini di sicurezza decisamente più conservativi e condivisibili da esperti del settore (M w >7,8 ed ipocentro posto sia pure in profondità, ma prossimo ai piloni) [14,18,19].

Ulteriori perplessità riguardano la capacità del ponte di resistere a venti estremi (fino a 300 km/h) e non è chiaro quali dispositivi aerodinamici siano stati previsti (se lo sono stati) né dove saranno installati [15-19].

Dispositivi anti-sismici ed anti-vento da noi suggeriti

Suggeriamo l’adozione di soluzioni già sperimentate con successo a livello internazionale, quali dissipatori viscosi tra l’impalcato ed i piloni (per la sicurezza sismica), oltre a dissipatori a massa accordata sulla sommità dei piloni stessi (per garantire la resistenza al vento) [7,15-19]. Ribadiamo, inoltre, che un progetto di questa portata non solo dovrà garantire la resistenza assoluta in caso di terremoti, maremoti e venti estremi, ma dovrà pure essere elaborato/adeguato consentendo la piena condivisione delle informazioni tecniche prodotte con la cittadinanza e con esperti del settore non facenti parte del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) incaricato della progettazione del ponte, in particolare tenendo conto delle proposte da questi avanzate [15-19].

Situazione attuale

Attualmente, purtroppo, le notizie disponibili provengono principalmente dalla stampa, mentre le risposte ufficiali ai quesiti sollevati tardano ad arrivare o sono tendenzialmente miranti, in maniera autoreferenziale, alla strenua difesa delle scelte progettuali [4,12,13,18,19].

Come prevedibile, ulteriori ostacoli stanno emergendo. Come è noto, Il TAR del Lazio ha recentemente dichiarato ammissibile l’impugnazione del parere della Commissione VIA-VAS del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’opera, presentata dal Comune di Villa San Giovanni e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Questa decisione consentirà ai Comuni di integrare la documentazione, con particolare riferimento alle analisi di impatto ambientale dell’opera e ciò comporterà un inevitabile ritardo dell’avvio dei lavori, del tutto imputabile all’adozione di un processo decisionale/progettuale poco partecipativo.

Conclusioni

Auspichiamo, pertanto, e con fermezza, una revisione delle modalità di progettazione ed una maggiore trasparenza da parte del CTS, affinché il Ponte sullo Stretto di Messina non si trasformi nell’ennesimo esempio di inefficienza e spreco di risorse.

Perché tale ponte possa esser visto come un simbolo di innovazione, sicurezza e capacità realizzativa del nostro Paese, è indispensabile che sia adottato un approccio condiviso e responsabile, capace di guardare al futuro, senza trascurare le criticità del presente.

Bibliografia

