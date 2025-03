Maltempo Spagna, circuito di Jerez travolto da allagamenti e grandine | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La Spagna è nella morsa del maltempo, che sta provocando danni in varie zone del Paese, tra forti piogge e alluvioni. In Andalusia, il circuito di Jerez de la Frontera ha subito tanti danni dopo essere stato colpito da allagamenti e grandine. Le immagini a corredo dell’articolo sono impressionanti: si vede il circuito finito sott’acqua e ricoperto di bianco a causa della grandine. Lo stabilimento di Cadice, scrive Marca, “dovrà fare una denuncia dei danni per sistemare le parti che sono state maggiormente danneggiate. Si spera che tutto si risolva per l’evento più importante dell’anno per questo circuito, il GP di Spagna della MotoGP, che quest’anno si terrà dal 25 al 27 aprile“.

Il circuito intitolato ad Angel Nieto sta subendo gli effetti della “DANA” (fenomeno noto come “goccia fredda” in italiano), ossia un sistema di bassa pressione che si isola in quota rispetto alla circolazione generale.

Maltempo Spagna, pioggia e grandine si abbattono sul circuito di Jerez

