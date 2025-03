Maltempo, spettacolare occhio del ciclone nell’Adriatico: le immagini mozzafiato dai satelliti meteo

MeteoWeb

Spettacolari le immagini satellitari di questo pomeriggio sull’Italia: dallo Spazio è visibile l’occhio del ciclone posizionato nel medio-basso Adriatico, appena al largo del Molise. Intorno a questo occhio del ciclone, si invorticano le nubi che stanno provocando forte maltempo in tutto il Centro/Sud, con piogge torrenziali e forti temporali in molte Regioni.

E’ molto raro osservare sull’Italia una ciclogenesi di questo tipo, dovuta a diversi fattori. Li spieghiamo bene nel video di seguito:

Un’animazione dell’immagine EUMETSAT che mostra l’occhio del ciclone proprio al largo di Molise e Abruzzo nel cuore del pomeriggio, con il conseguente maltempo che ruota intorno alla bassa pressione e coinvolge gran parte del Paese mentre al Nord/Ovest e sulle Alpi splende il sole e fa caldo con +22°C a Trento, Bolzano, Rovereto e Sondrio, +21°C a Milano e +19°C a Torino:

Il radar conferma la presenza di forti precipitazioni intorno all’occhio del ciclone.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.