Maltempo, freddo dopo i temporali: temperature autunnali tra Lazio, Toscana e Sicilia

Il maltempo che oggi ha colpito il Centro-Sud con piogge e forti temporali ha determinato una situazione meteo abbastanza insolita per il 28 aprile. Infatti, dopo i temporali, le temperature sono decisamente basse per questo periodo. Lo testimoniano gli attuali +12°C ai Castelli Romani, i +12-13°C tra Viterbo e Grosseto, dunque tra Lazio e Toscana, i +16°C a Roma, valori decisamente bassi per il periodo. Tra i dati pluviometrici aggiornati rispetto al pomeriggio, possiamo segnalare i 16mm caduti a Vivaro, 13mm a Lariano e Rocca Prioria, tutte località dei Castelli Romani. Nel Lazio, la zona più colpita dai temporali oggi rimane quella del Viterbese, dove spiccano i 55mm di Caprarola, 17mm a Gradoli, 15mm a Montefiascone.

Nel sud della Toscana, nelle ultime 24 ore sono caduti 38mm a Pitigliano, 33mm a Monticiano, 31mm a Roccatederighi, 30mm a Capanne, 30mm a Massa Marittima, Manciano, Montalcinello, 29mm a Gerfalco, Rispescia, 28mm ad Anqua, 27mm a Torricelle, 26mm a Sorano, 24mm a Roccalbegna.

L’altra regione fortemente colpita dal maltempo è stata la Sicilia, che oggi ha vissuto una giornata quasi invernale tra piogge e temporali fin dal mattino e temperature molto basse per il periodo. Palermo ha superato i 50mm di pioggia, registrando allagamenti nelle strade e conseguenti disagi per la circolazione, mentre sulle Madonie si sono raggiunti i 40mm, così come localmente sui Nebrodi. Accumuli sui 20mm anche nel Trapanese, Nisseno e Agrigentino. Le temperature attuali nel cuore dell’isola si mantengono sui +10-12°C: +10°C a Enna, +11°C a Caltanissetta, mentre sono leggermente più alte sulle coste +14°C ad Agrigento, Termini Imerese, +15°C a Palermo, +16°C a Trapani.

Anche domani, martedì 29 aprile, avremo forti temporali pomeridiani al Sud a causa di un ciclone che domani si troverà sul Mar Ionio.

