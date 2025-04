Maltempo, forti temporali al Centro-Sud: nubifragi e grandine, più colpiti Lazio e Sicilia | VIDEO

MeteoWeb

A causa di un ciclone posizionato tra Sardegna e Sicilia, forti temporali continuano a colpire il Centro-Sud, accanendosi in modo particolare nel Lazio, nella Toscana meridionale e in Sicilia. Fenomeni intensi colpiscono in modo sparso anche l’Umbria meridionale, il Molise interno e il nord della Campania. Come detto, una delle regioni più colpite è il Lazio. Dopo i nubifragi con tanto di Funnel Cloud nella zona di Roma, un nuovo nubifragio ha colpito Viterbo dopo i fenomeni di ieri. La temperatura è piombata a +14°C dopo una massima di +23°C. In provincia, segnaliamo i 55mm di pioggia caduti a San Rocco. Caduti anche 15mm a Gradoli, 13mm a Montefiascone. Segnaliamo anche 17mm a Roma Vigne Nuove e Supino, nel Frusinate. Parte della Ciociaria è stata colpita da intensi temporali. A Ceccano, un’intensa grandinata ha lasciato accumuli al suolo, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, diffuse dalla pagina Facebook “Meteo Lazio”.

In Sicilia, sembra una giornata autunnale, visto che piove a dirotto da questa mattina e in ampie zone dell’isola. A Palermo, si superano i 50mm di accumulo e in città si sono verificati allagamenti che hanno mandato il traffico in tilt e lasciato gli automobilisti bloccati nelle auto. Tra i dati pluviometrici delle ultime 24 ore più importanti sull’isola, segnaliamo: 39mm a Gratteri, Isnello, 27mm a Collesano, Torretta, 24mm a Menfi, Granieri, Maniace, 22mm a Ventimiglia di Sicilia, Aragona, 21mm a Riesi, 19mm a Marsala, Caronia.

In Campania, sono state più colpite da piogge e temporali le province di Avellino e Benevento. Dove spiccano i seguenti dati pluviometrici: 47mm a Pietrastornina, Montesarchio, 35mm a Pannarano, 31mm ad Avellino, 24mm a Summonte, 23mm a Montevergine, 17mm a Campoli del Monte Taburno, 15mm a Bagnoli Irpino.

Anche domani, martedì 29 aprile, avremo forti temporali pomeridiani al Sud a causa del ciclone, che domani si troverà sul Mar Ionio.

