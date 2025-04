Maltempo Svizzera, la neve imbianca Sion: disagi in città | FOTO

MeteoWeb

L’inverno ha fatto un ritorno spettacolare nel Canton Vallese, in Svizzera. Strade chiuse, alberi caduti, paesi senza elettricità: la neve ha paralizzato l’intero cantone. Ieri, MeteoSvizzera aveva confermato il livello di pericolo 5, ovvero il livello massimo, per precipitazioni estreme nell’Alto Vallese almeno fino a questa sera. E l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia non si è sbagliato. Oggi il limite delle nevicate ha raggiunto anche la valle del Rodano. Al mattino, uno strato di bianco ricopriva l’aeroporto di Sion, a 482 metri di altitudine. Bellissime le immagini che ci invia Ezio Cairoli, che mostrano Sion ricoperta di bianco come in una giornata d’inverno.

La città è stata particolarmente colpita dall’intensa nevicata, che ha messo a rischio gli alberi sovraccarichi. Molti sono stati danneggiati, soprattutto nella Plaza de la Planta. Per motivi di sicurezza, gran parte della città di Sion è stata chiusa al traffico (automobilistico e pedonale). “La popolazione è invitata a rimanere in casa ed evitare qualsiasi spostamento non necessario”, ha annunciato il Comune di Sion in un comunicato stampa. Le zone interessate dal divieto sono St-Guérin, Collines, Petit-Chasseur, Pratifori, Sacré-Coeur, Mayennets e Avenue de la Gare. La situazione è tornata sostanzialmente alla normalità intorno alle 15:30.

