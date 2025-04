Pasqua e Pasquetta, il meteo impazzito scatena l’ondata di virus: 350mila italiani a rischio, “rispolverare le mascherine”

MeteoWeb

La primavera ha tirato il freno a mano in molte zone d’Italia, con piogge e temperature al ribasso a minacciare Pasqua, Pasquetta e i giorni successivi, compreso il ponte del 25 aprile. Un meteo pazzo alleato dei virus. Si aspetta un’onda lunga per le sindromi simili-influenzali il virologo Fabrizio Pregliasco: “il tempo brutto o incerto e gli sbalzi termici, insieme ai baci-abbracci delle festività e alle gite e ai viaggi” di chi può far vacanza complice la lunga pausa scolastica, secondo l’esperto “porteranno a un mantenimento dei valori attuali – circa 350mila casi di infezioni respiratorie a settimana – e probabilmente anche a un rallentamento della discesa della curva epidemica”, è la previsione fatta all’Adnkronos Salute.

Quali sono i virus che stanno circolando?

“Come sempre alla fine della stagione influenzale, così come all’inizio – ricorda l’esperto – con le temperature ballerine tipiche del periodo, a farla da padrone sono i cosiddetti virus cugini. Quest’anno produrranno una coda anche più prolungata del solito, in una stagione influenzale già molto florida”, sottolinea il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’università Statale di Milano. “I patogeni che predominano in questa fase sono i rinovirus, gli enterovirus, gli adenovirus, i virus parainfluenzali, i coronavirus non Sars – elenca Pregliasco – ma c’è ancora un pò di influenza vera, di virus respiratorio sinciziale Rsv e un pochino di Covid”.

Insomma, “un mix abbastanza importante. Soprattutto con forme sì meno pesanti dal punto di vista clinico, ma in grado anche di aprire la strada, nei soggetti fragili, a possibili complicanze”, avverte il medico. Che non a caso, sollecitato sul tema a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio 1, per Pasqua ha consigliato di rispolverare la mascherina appunto “ai fragili e a chi ha qualche sintomo”.

