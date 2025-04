Storica nevicata in Svizzera: a Sion metà della neve che cade in un anno | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una nevicata storica ha colpito le Alpi occidentali nella giornata di giovedì 17 aprile, con accumuli abbondanti, clamorosi per questo periodo dell’anno. Mentre sul versante italiano sono caduti quasi 2 metri di neve in quota in Valle d’Aosta, anche in Svizzera l’evento è stato degno di nota, spingendo la neve fino a bassa quota e con accumuli importanti. Sono caduti circa 15-20cm di neve nella Valle del Rodano a 500 metri di quota. Imbiancata, quindi, anche la zona di Sion, capoluogo del Canton Vallese: in città, la neve ha provocato non pochi disagi. Mediamente Sion riceve 43cm di neve all’anno: quindi in un solo giorno, e per giunta a metà aprile, è caduta metà della neve che cade solitamente in un anno.

Il settore centro-orientale delle Alpi, invece, ha risentito delle correnti di caduta, tanto che Vaduz ieri ha registrato una massima di +25,7°C, un valore che risulta sopra media anche per luglio.

Responsabile di queste condizioni particolari è stato il ciclone che si è formato sul Mar Tirreno con un moto retrogrado verso nord-ovest. Sostenuto da forti correnti ostro sciroccali in quota, ha richiamato fresche correnti da O/NO/N nella porzione settentrionale delle Alpi compresa tra la Savoia francese e il Canton Vallese, in Svizzera. In Italia, la neve è caduta anche ad Aosta città, a meno di 600 metri di quota. Grandi criticità per la neve anche nella Savoia: la città di Tignes ha addirittura imposto il coprifuoco.

Neve in Svizzera, le spettacolari immagini da Zinal

