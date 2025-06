Frana a Borca di Cadore: prosegue la rimozione di fango e detriti

MeteoWeb

Proseguono fin dalle prime luci dell’alba le operazioni dei Vigili del fuoco nel Bellunese, impegnati con l’ausilio di ruspe ed escavatori – arrivati in rinforzo anche dal comando di Verona – nella rimozione di fango e detriti che hanno invaso le abitazioni a Borca di Cadore. Sul posto è attiva l’Unità di Comando Locale, composta da specialisti in topografia applicata al soccorso e coordinata da un funzionario del comando di Belluno, per fornire supporto al sindaco e alle autorità locali nelle operazioni di protezione civile.

Dall’inizio dell’ondata di maltempo, nel pomeriggio di ieri, sono stati effettuati oltre 160 interventi in Veneto, con le province di Verona, Vicenza, Padova e Belluno tra le più colpite. Le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute principalmente per la messa in sicurezza di alberi pericolanti, allagamenti e prosciugamenti. Restano ancora 40 richieste in attesa di essere evase dalle sale operative.

A San Bonifacio, nel Veronese, la linea ferroviaria tra Milano e Venezia è stata interrotta a causa della caduta di un guardrail sui cavi elettrici.