L’Iran: “chiuderemo lo Stretto di Hormuz entro poche ore”. La preoccupazione di Tajani

Il Comandante della Marina Militare delle guardie rivoluzionarie islamiche, Alireza Tangsiri, ha appena detto che “Lo Stretto di Hormuz verrà chiuso entro poche ore“. Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha aggiunto: “Abbiamo diverse opzioni a nostra disposizione. Non scenderemo mai a compromessi sulla sovranità e l’indipendenza delle nostre terre e del nostro popolo. La violazione del diritto internazionale da parte americana non può essere tollerata“.

Il Governo italiano monitora con attenzione i possibili rischi connessi alla sicurezza nucleare in Medio Oriente dopo gli attacco Usa in Iran: lo ha detto oggi a Gubbio il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Siamo in contatto con Rafael Grossi, direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, per avere un quadro aggiornato e preciso” ha affermato Tajani. “Al momento – ha aggiunto – non ci sono segnalazioni di contaminazioni o emergenze radioattive, ma dobbiamo mantenere altissima la vigilanza“. Il ministro ha ricordato che “le conseguenze potrebbero essere anche economiche, a partire dal rischio di instabilità nello stretto di Hormuz e nei flussi petroliferi verso l’Europa“.

L’Italia sta “valutando anche quelle che possono essere conseguenze economiche per l’energia qualora dovesse esserci la chiusura dello Stretto di Hormuz” ha aggiunto Tajani intervenendo ai microfoni del Tg4. “Insomma, il governo ha già predisposto tutto ciò che serve anche in caso di peggioramento della situazione ma noi non vogliamo che ci sia un peggioramento, puntiamo sulla diplomazia. Non sarà facile però non bisogna mai arrendersi“, ha aggiunto.