Maltempo, grandine grossa anche in Romagna: disastro ad Alfero | FOTO

Una violenta ondata di maltempo ha attraversato dal primo pomeriggio l’Emilia Romagna, causando danni e disagi dal Parmense fino alla Romagna. Le aree più colpite risultano quelle del Parmense, colpito da grandine grossa con danni ad auto e coltivazioni, Modenese e Bolognese, alle prese con allagamenti diffusi, e Ravennate, dove si sono verificati intensi temporali accompagnati da grandine, forti raffiche di vento e nubifragi. Nel Faentino e in Bassa Romagna si segnalano chicchi di grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento che hanno abbattuto alberi, mentre una coltre bianca ha ricoperto l’A14 Dir nei pressi di Cotignola, causando rallentamenti. Impressionanti le immagini che arrivano da Alfero (FC), che mostrano le notevoli dimensioni raggiunte dalla grandine: facile immagine danni diffusi ad auto, coltivazioni e oggetti esterni.

Ora la fase temporalesca principale sta pian piano lasciando la regione, con le ultime piogge e temporali ancora in atto sulla Romagna. Ma il maltempo in finisce qui. “Nel corso delle prossime ore, un piccolo minimo di bassa pressione andrà a formarsi davanti alla costa ravennate, per poi traslare verso sud nel corso della notte. Dalla tarda serata, nuovi rovesci e temporali andranno a formarsi tra Ferrarese e Ravennate, per poi spostarsi verso Bolognese, Cesenate, Forlivese e Riminese tra la nottata e la mattina di domani”, segnala la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”. Ancora possibile grandine di piccole dimensioni e raffiche di vento ma i fenomeni dovrebbero essere meno intensi di quelli che si sono verificati nel pomeriggio.

