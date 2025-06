Meteo, caldo in Europa, Cnr: “nel weekend calo 6-8°C in Francia, Germania e Italia”

MeteoWeb

Nel weekend resisterà solo in Spagna l’ondata di calore che ha colpito principalmente il Paese iberico (+46°C sabato 28 giugno) ma anche Francia, Germania, Portogallo e anche l’Italia, dove valori di +40°C si sono registrati in Toscana e nelle zone interne della Sardegna. È infatti prevista da giovedì 3 luglio un’ondata di aria fresca proveniente dall’Atlantico che abbasserà le temperature di 6-8°C. Ma se la Spagna vedrà comunque le temperature continuare a raggiungere i +40°C nel fine settimana a causa della vicinanza al Nord Africa, negli altri Paesi si assesteranno su valori medi per il periodo a seguito di temporali anche forti. A tracciare le previsioni è Daniele Grifoni, meteorologo del Consorzio Lamma Cnr-Regione Toscana, spiegando che il termometro in Spagna ha superato i +40°C. “Qui domani – afferma – potremo ancora arrivare a +44°C, in Francia a +37-39°C, in Olanda e Germania a +32-36°C e in Italia a +36-39°C“.

Farà caldo anche mercoledì 2 luglio, mentre giovedì 3 arriverà aria più fresca in Francia, sabato 5 nel Nord Italia e domenica 6 anche nell’Italia centrale. “I primi giorni della prossima settimana – nota Grifoni – saranno decisamente gradevoli per il periodo”.

Nel frattempo domani è previsto un breve break temporalesco nel Nord Italia, che abbasserà, ma solo per poco, le temperature: “da mercoledì avremo caldo sostanzialmente su tutta l’Italia”. Intanto oggi in Toscana e nelle zone interne della Sardegna si sono toccati i +40°C, anche se, per fortuna, nota il meteorologo del Lamma-Cnr, “il vento di Grecale ha portato un clima più secco”.