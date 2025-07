Maltempo in Liguria, forti temporali in atto sul Centro-Ponente | LIVE

MeteoWeb

Forti temporali in corso sul Centro-Ponente della Liguria: è quanto riporta Arpal. Sul Cadibona (SV) stanno cadendo 84,4 mm/1h (in aumento); a Prai, nel comune di Campo Ligure (GE), 52,6 mm/1h. Un intenso temporale autorigenerante è segnalato ad Ovest di Genova.

“Attenzione ai possibili effetti al suolo, a partire dal repentino innalzamento dei torrenti nei bacini più piccoli“, evidenzia Arpal. L’allerta gialla per temporali prosegue fino alle 17.

Nelle prossime ore un’intensa linea temporalesca colpirà l’Arcipelago toscano e la costa toscana tirrenica.

