Maltempo, supercelle e grandine al Nord: temporali esplodono tra Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia | LIVE

Una nuova ondata di maltempo si sta abbattendo sul Nord Italia. La perturbazione giunta nelle ultime ore sta provocando forte instabilità su Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dove si stanno registrando in questi minuti intensi temporali, con la formazione di supercelle: una in particolare è in arrivo su Lecco, con grandine di media taglia. Dopo il peggioramento atteso nelle prossime ore, tra domani e sabato gli effetti della perturbazione tenderanno a estendersi, seppure in modo meno marcato, anche al Centro, alla Sardegna e alle aree settentrionali del Sud.

La situazione resta in rapida evoluzione, con fenomeni localmente violenti che potrebbero causare disagi. Massima attenzione dunque agli aggiornamenti meteo e alle allerte.

La situazione resta in rapida evoluzione, con fenomeni localmente violenti che potrebbero causare disagi. Massima attenzione dunque agli aggiornamenti meteo e alle allerte.

