Maltempo, i temporali si estendono al Nord-Est: nubifragi, downburst e tempesta di fulmini in Veneto | VIDEO

Dopo che un temporale semi-stazionario ha scaricato piogge torrenziali in Liguria, prima su Savonese e poi su Genovese, provocando allagamenti e qualche esondazione, il maltempo si estende anche al Nord-Est. Mentre il maltempo in Liguria continua, avanzando verso est, forti temporali stanno colpendo la Lombardia meridionale, in particolare Cremonese e Bresciano, l’Emilia dal Piacentino al Parmense, il Trentino e il Veneto orientale tra Veronese e Vicentino. Un forte temporale con downburst ha colpito l’area a sud di Verona, con raffiche fino a 60km/h nella zona di Bovolone. Tanti i fulmini associati ai temporali in atto che illuminano la notte.

Sono già caduti 25mm a Val Maso (VI), 23mm ad Ala (TN), 20mm a Chiampo (VI), San Zeno di Montagna (VR), 19mm ad Arcugnano (VI).

Al Nord-Est, i fenomeni saranno via via più diffusi nel corso della nottata, specie verso i rilievi e si prolungheranno fino al pomeriggio di domani, martedì 2 settembre, alternati a qualche pausa. Attenzione ai nubifragi e ai temporali localmente stazionari in grado di scaricare tanta pioggia in poco tempo.

Maltempo Veneto, temporale con tanti fulmini in arrivo su Creazzo (VI)

Maltempo Veneto, pioggia e fulmini continui a Meledo (VI)

