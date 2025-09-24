Maltempo Piemonte, il Monviso imbiancato dalla neve: scenari invernali a settembre

L’arrivo di nuclei d’aria fredda di origine artica ha portato la prima neve della stagione sulle montagne del Piemonte oggi, che ha imbiancato le zone alpine dal Colle del Nivolet al Pian della Mussa, fino a Ceresole Reale. La neve è scesa fino a quote molto basse per il periodo, addirittura fino a 1.500 metri sulle Alpi. Ecco un’immagine del Monviso questa sera, ripreso dalla webcam del Rifugio Quintino Sella, durante una schiarita dopo la nevicata di oggi. I pendii del Re di Pietra si presentano imbiancati a conclusione di una giornata memorabile per le condizioni meteorologiche al Nord Italia, caratterizzata da scenari invernali a fine settembre.

