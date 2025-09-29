Maltempo Spagna: domani a Valencia scuole chiuse

Il sindaco di Valencia, Maria José Català, ha comunicato che domani, martedì 30 settembre, saranno sospese le attività didattiche negli istituti scolastici situati in zone soggette ad alluvioni e nei pressi del litorale. Il Comune ha preso questa decisione dopo aver appreso che l’Agenzia meteorologica spagnola ha posto Valencia in allerta arancione per piogge torrenziali. Si prevede che forti piogge potrebbero verificarsi già da questa sera.

Il sindaco, inoltre, ha chiesto alla Federazione calcistica spagnola il rinvio della partita Valencia-Oviedo in programma questa sera al Mestalla. “Il Comune non può sospenderla perché non è responsabile della sua autorizzazione. Siamo preoccupati per gli spostamenti che si verificheranno, quindi ho inviato una richiesta affinché la partita venga rinviata ed evitare gli spostamenti”, ha spiegato Català. La partita, che stasera alle 21 avrebbe dovuto chiudere la settima giornata della Liga, è stata dunque rinviata.