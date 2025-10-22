Allerta Meteo Protezione Civile, ciclone porta maltempo estremo sull’Italia: allarme arancione in due regioni

Un intenso flusso sud-occidentale in quota interesserà, nelle prossime ore, il nostro Paese portando precipitazioni e forti temporali su gran parte delle regioni settentrionali e sulla Toscana. La struttura depressionaria determinerà, inoltre, ventilazione intensa fino a burrasca su Liguria, Emilia-Romagna e regioni centrali peninsulari, con raffiche di burrasca forte in corrispondenza dei rilievi appenninici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal mattino di domani, giovedì 23 ottobre, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Valle D’Aosta, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, in estensione dal pomeriggio a Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dalla tarda mattinata di domani si prevedono inoltre venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e settori montuosi dell’Umbria, fino a burrasca forte o tempesta sui relativi settori appenninici.

L’avviso prevede infine, dal pomeriggio di domani venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca, su Lazio, Abruzzo e Molise, fino a burrasca forte sui relativi settori appenninici. Forti mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 23 ottobre, allerta arancione su settori di Liguria e Toscana. Valutata inoltre allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Valle D’Aosta, Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria, sull’intero territorio dell’Umbria, della Provincia Autonoma di Bolzano e sul restante territorio di Liguria e Toscana.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 22 ottobre 2025

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati;

– da isolare a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Toscana e su Liguria di Levante, Appennino emiliano, Romagna, settori di pianura e costieri del Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche settentrionali, Lazio settentrionale, Campania meridionale, Basilicata, Puglia centro-meridionale, Calabria, Sicilia e zone interne della Sardegna centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori tirrenici della Calabria centro-settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti occidentali su Sardegna meridionale e coste settentrionali della Toscana.

Mari: molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale settore ovest e il Mar Ligure.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 23 ottobre 2025

Precipitazioni:

– diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini e prealpini del Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati;

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Friuli Venezia Giulia e su Valle d’Aosta, settori alpini e sud-orientali del Piemonte, settori alpini, prealpini e sud-occidentali della Lombardia, settori alpini, prealpini del Veneto, Trentino, Alto Adige, settori appenninici e di pianura occidentale dell’Emilia e settori settentrionali della Toscana, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a elevati su Valle d’Aosta occidentale, Liguria di Levante, alta Toscana e crinali dell’Appennino emiliano;

– sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Lombardia, Veneto occidentale e settentrionale e Toscana e su Umbria, Appennino marchigiano, zone interne del Lazio meridionale, settori appenninici di Abruzzo meridionale e Molise, settori settentrionali e tirrenici della Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord, sui restanti settori di Marche, Lazio, Campania, Basilicata occidentale e Calabria tirrenica, restanti zone interne di Abruzzo e Molise, Sardegna centro-settentrionale e sud-occidentale e settori occidentali e versanti meridionali centrali della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti sud-occidentali, tendenti a burrasca con raffiche di burrasca forte, sui due estremi della Liguria e sulle coste della Toscana a nord dell’Elba; forti meridionali con raffiche di burrasca sul resto delle coste toscane; da forti a burrasca dai quadranti meridionali dal pomeriggio sull’alto versante adriatico; forti sud-occidentali sulla Sardegna, in rotazione da nord-ovest e contestuale intensificazione fino a burrasca, con raffiche di burrasca forte sulle coste settentrionali e sui rilievi dell’isola; tendenti a forti sud-occidentali dalla serata sui settori tirrenici di Lazio e Campania e localmente sulla Sicilia; tendenti a forti meridionali con raffiche di burrasca dalla serata sui settori adriatici centrali; di burrasca forte sud-occidentali, con rinforzi fino a tempesta, sull’Appennino tosco-romagnolo e umbro-marchigiano; da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte, sul resto dell’Appennino centro-settentrionale, in estensione a quello meridionale e ai rilievi della Sicilia; da burrasca a burrasca forte nord-occidentali, dal pomeriggio-sera, sui settori alpini occidentali, con raffiche di Foehn nelle valli e adiacenti settori di pianura.

Mari: molto mosso, tendente ad agitato dal pomeriggio e a molto agitato dalla serata, il Mar Ligure; molto mossi, tendenti ad agitati dal pomeriggio, il Mare e il Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini occidentali e l’Adriatico centro-settentrionale, fino ad agitato il Tirreno centro-settentrionale dalla serata.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 24 ottobre 2025

Precipitazioni: sparse nelle prime ore della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria, sui settori settentrionali e meridionali della Sicilia centro-occidentale, sulla Valle d’Aosta, sul Piemonte settentrionale e sui settori orientali del Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori tirrenici della Calabria centro-settentrionale e sul triestino.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti con raffiche di burrasca nord-occidentali, sui due estremi della Liguria, sulle coste della Toscana, sui settori tirrenici di Lazio, Campania e Basilicata, sui settori tirrenici e ionici della Calabria e sulla Sicilia, con rinforzi di burrasca forte sulle coste toscane a nord dell’Elba; da forti a burrasca nord-occidentali sulle coste settentrionali della Sardegna; localmente forti sud-occidentali lungo il versante adriatico centro-settentrionale e sulla Puglia; da forti a burrasca dai quadranti occidentali lungo la dorsale appenninica e sui rilievi delle due isole maggiori, tendenti ad attenuazione; da burrasca a burrasca forte nord-occidentali sui settori alpini occidentali, con raffiche di Foehn nelle valli e adiacenti settori di pianura.

Mari: agitato il Mar Ligure, fino a molto agitato a ridosso delle coste toscane; agitati il Mar di Sardegna, il Tirreno centro-settentrionale e il Tirreno meridionale settore est; molto mossi i restanti bacini occidentali e lo Ionio; inizialmente molto mosso l’Adriatico al largo, con moto ondoso in attenuazione.

