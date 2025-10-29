Hurricane Hunters nella furia di Melissa: tutti i dati vitali raccolti nell’occhio dell’uragano

Nel cuore dell’uragano Melissa, uno dei cicloni tropicali più potenti mai registrati nell’Atlantico, un gruppo di piloti e meteorologi ha compiuto una delle missioni più pericolose nella storia della meteorologia operativa. Gli Hurricane Hunters della NOAA e della 53ª Squadriglia di Ricognizione Meteorologica dell’Aeronautica militare statunitense hanno sorvolato l’interno dell’occhio della tempesta, raccogliendo dati fondamentali per migliorare la previsione e la comprensione dei fenomeni estremi.

La missione, condotta con aerei appositamente equipaggiati come il WC-130J Super Hercules, si è rivelata eccezionalmente complessa. La turbolenza nella parete dell’occhio — l’anello di convezione più violento di un uragano — ha costretto alcuni equipaggi a interrompere anticipatamente il volo o a effettuare verifiche di sicurezza al rientro. Un equipaggio NOAA, in particolare, ha dovuto restare più a lungo all’interno dell’occhio, cercando una rotta sicura di uscita tra correnti discendenti e turbolenze estreme, una situazione definita “tra le più difficili degli ultimi anni”.

Un occhio perfetto, un mostro atmosferico

Nonostante le condizioni proibitive, le squadre sono riuscite a raccogliere dati di altissimo valore scientifico. Le osservazioni dirette hanno confermato la presenza di un occhio perfettamente definito, del diametro di circa 10 miglia nautiche, con cieli limpidi e pareti convettive torreggianti fino alla tropopausa. I meteorologi a bordo hanno descritto un tipico “effetto stadio”, ovvero la forma inclinata verso l’esterno della parete dell’occhio che si osserva solo nei cicloni più intensi.

Secondo i dati raccolti, Melissa ha raggiunto una pressione centrale compresa tra 892 e 908 hPa, valori che la collocano tra gli uragani più violenti mai osservati nell’Atlantico. Le misurazioni in quota hanno indicato venti sostenuti oltre i 280–295 km/h, con raffiche record fino a 387 km/h nella parete dell’occhio — un dato eccezionale, paragonabile ai più forti mai registrati dai voli di ricognizione tropicale.

Dati che salvano vite

Ogni informazione raccolta durante queste missioni viene trasmessa in tempo reale al National Hurricane Center (NHC) di Miami, dove viene integrata nei modelli numerici di previsione. Le dropsonde — piccoli strumenti rilasciati dagli aerei — forniscono un profilo verticale dettagliato dell’atmosfera, misurando temperatura, umidità, pressione e vento dalla quota di volo fino alla superficie. Questi dati permettono di aggiornare continuamente l’intensità e la traiettoria della tempesta, migliorando l’efficacia delle allerte e degli avvisi di evacuazione per le popolazioni costiere.

Il contributo delle squadre NOAA e USAF è quindi essenziale: senza le misurazioni dirette dall’interno del ciclone, le previsioni basate esclusivamente su dati satellitari avrebbero margini di errore molto più ampi. Le missioni di ricognizione, pur pericolose, sono oggi uno dei pilastri della meteorologia tropicale moderna.

Strumenti d’avanguardia per un uragano da record

Per studiare Melissa, gli equipaggi hanno utilizzato una combinazione di strumenti di ultima generazione. Oltre alle dropsonde, sono state impiegate le nuove streamsonde, più leggere e biodegradabili, che raccolgono dati atmosferici simili senza l’uso del paracadute. I radar Doppler di bordo hanno consentito di ricostruire la struttura tridimensionale del sistema, mentre i sensori a microonde SFMR (Stepped Frequency Microwave Radiometer) hanno misurato la velocità del vento di superficie e la piovosità direttamente sopra l’oceano.

Ulteriori informazioni provengono dagli AXBT (Airborne Expendable Bathythermograph), sonde rilasciate in mare per rilevare la temperatura dell’acqua in profondità. Questi dati sono indispensabili per comprendere il legame tra il calore oceanico e il potenziale di intensificazione degli uragani. In alcuni casi, vengono anche impiegati droni e glider oceanici per raccogliere misurazioni ravvicinate, spesso a pochi metri sopra la superficie agitata.

Melissa: una sfida per la scienza e per il coraggio umano

L’uragano Melissa, che ha colpito duramente la Giamaica come categoria 5 prima di spostarsi verso Cuba e le Bahamas, ha rappresentato una prova estrema sia per i meteorologi sia per gli strumenti di osservazione. Le missioni interrotte, le turbolenze record e la complessità del sistema hanno dimostrato quanto sia cruciale la sinergia tra tecnologia, esperienza e coraggio.

Le immagini provenienti dall’interno dell’occhio e i dati raccolti resteranno come testimonianza non solo della potenza di Melissa, ma anche della dedizione degli uomini e delle donne che, a bordo dei loro velivoli, volano volontariamente dentro il cuore della tempesta per un obiettivo comune: proteggere vite umane e migliorare la conoscenza scientifica dei cicloni tropicali.