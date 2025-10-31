Maltempo Calabria, allagamenti, alberi caduti e soccorso a persone nel Crotonese: decine di interventi | FOTO

Squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Crotone, a causa delle condizioni meteo avverse che hanno coinvolto intensamente una parte della provincia, sono stati impegnati da questa mattina per diverse tipologie di interventi, quali alberi caduti, tombini saltati, allagamenti, recupero vetture, recupero persone in situazione di disagio per infiltrazione di acqua in abitazioni in più zone della provincia. Al momento sono oltre trenta gli interventi effettuati e una decina ancora in fase di attesa. Le zone interessate dall’ondata di maltempo sono quelle sulla costa ionica soprattutto nella zona di Steccato di Cutro dove le strade della frazione erano totalmente allagate tanto da non distinguere le corsie percorribili.

In tale zona anche un automezzo dei Vigili del Fuoco durante l’attività di soccorso è andato fuori dalla sede stradale inclinandosi su un lato, fortunatamente senza nessuna conseguenza per gli uomini all’interno e con pochi danni al mezzo, recuperato successivamente da un’altra squadra dei Vigili del Fuoco con l’ausilio dell’autogru in dotazione. Al momento si continua a lavorare per verifiche e allagamenti, ma con richieste che tendono verso l’ordinarietà.

Impegnati in diversi interventi di soccorso anche gli uomini della Polizia di Stato della questura di Crotone, che hanno affrontato particolari criticità lungo la strada statale 106, nel tratto tra Isola Capo Rizzuto e Botricello, rendendo necessari il temporaneo blocco del traffico e immediate operazioni di soccorso agli automobilisti in difficoltà. Fondamentale l’intervento della Polizia stradale, coordinata dal commissario Lucia Marchegiani, che ha mantenuto un costante contatto con il prefetto Franca Ferraro ed il questore Renato Panvino, che hanno seguito con attenzione le fasi di prevenzione e soccorso pubblico. Per gestire l’emergenza è stato impiegato tutto il personale prontamente reperibile e, nei punti di maggiore criticità, si è reso necessario l’intervento del personale Anas, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e di due equipaggi della Polizia stradale di Catanzaro.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

