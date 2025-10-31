Maltempo Calabria, danni e strade chiuse nel Catanzarese: case allagate a Cropani Marina

Il torrente Umbro è esondato a Cropani Marina, nel Catanzarese, dove l’acqua ha invaso la sede stradale della Statale 106, rimasta chiusa per alcune ore. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con motopompe ed idrovore per aspirare acqua da abitazioni allagate. In tutto il comprensorio sono diversi i disagi e gli allegamenti. A Marcedusa, sono chiuse le strade provinciali in direzione di Botricello e Mesoraca (KR). Sempre a Marcedusa sono caduti i cavi della media tensione, causando problemi di sicurezza. Danni ed allagamenti anche a Botricello, Sellia Marina e Catanzaro Lido con problemi per la viabilità statale e locale.

Attualmente tra le province di Catanzaro e Crotone sono 25 gli interventi in corso e 20 quelli in attesa di espletamento. In tutto il comprensorio sono stati superati i 150 millimetri di pioggia, con il superamento del livello 3 di soglia a Botricello e a Marcedusa.

