Maltempo Calabria, esonda il torrente Umbro: acqua e fango invadono la SS106 | FOTO e VIDEO

Situazione sempre più difficile nel Catanzarese a causa delle piogge intense provocate dalla tempesta di Halloween. La stazione meteo di Cropani Marina ha registrato 150mm di pioggia, responsabili dell’esondazione del torrente Umbro sulla Statale 106. Acqua e fango hanno invaso la carreggiata nel tratto tra Sellia Marina, Cropani e Botricello, la zona più colpita dal maltempo nel Catanzarese, che sta facendo i conti con pesanti allagamenti e criticità diffuse, come dimostrano le immagini diffuse dalla pagina Facebook “Stazione Meteorologica Sant’Elia di Catanzaro”.

L’acqua e il fango sceso dalle colline circostanti che hanno invaso la SS106 hanno reso impossibile il transito su uno snodo di vitale importanza per migliaia di persone. Carabinieri e Polizia hanno chiuso un tratto particolarmente critico, con lunghe code e deviazioni da entrambi i versanti. Occorre la massima prudenza in zona ed evitare spostamenti non necessari.

Maltempo Calabria, acqua e fango invadono la SS106

Maltempo Calabria, allagamenti sulla SS106

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.