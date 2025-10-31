Maltempo Calabria, enorme colonna di fumo a Catanzaro: possibile incendio causato da un fulmine | FOTO e VIDEO

Il maltempo ha raggiunto la Calabria nella giornata di oggi, grazie alla tempesta di Halloween che sta portando forti piogge sulla regione, colpendo con più forza il settore ionico. Mentre a Catanzaro Lido si registrano allagamenti e disagi a causa della pioggia, un fulmine potrebbe essere all’origine di una colonna di fumo nero che si è alzata dalla collina tra il quartiere Germaneto e la zona di Catanzaro-Sala. Sembra, infatti, che un fulmine abbia colpito nei pressi di un’azienda agricola, generando un incendio o un cortocircuito. La densa colonna di fumo è visibile anche dal centro storico del capoluogo e da diverse aree limitrofe. Il fumo si è rapidamente propagato su tutta l’area, per poi diradarsi nel giro di pochi minuti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Al momento non si registrano feriti.

Maltempo Calabria, possibile incendio nella zona di Catanzaro Germaneto: forse un fulmine

La spiegazione ufficiale sull’accaduto è poi arrivata dai Vigili del Fuoco:

