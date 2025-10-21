Maltempo, Consorzio Bonifica Toscana Nord: “piogge importanti sulla costa apuana, situazione più critica a Carrara”

La notte fra lunedì 20 e martedì 21 ottobre è stata caratterizzata da una importante perturbazione che ha colpito soprattutto la costa nord della Toscana, in particolare la provincia di Massa Carrara e in buona parte anche la zona della Versilia e di Viareggio. Tecnici e operai del Consorzio di Bonifica Toscana Nord si sono attivati dalle 4 del mattino per garantire un normale deflusso del reticolo idraulico. Picchi di pioggia eccezionali intorno agli 80 millimetri in un’ora nei dintorni di Carrara. Piogge intense con valori assoluti anche elevati che hanno richiesto un attento monitoraggio del reticolo idraulico e una gestione scrupolosa di tutti gli impianti idrovori presenti sulla zona della costa da parte dei tecnici e degli operai del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, in servizio già a partire dalle 4 del mattino quando le prime piogge intense avevano iniziato a far scattare segnali di allerta dal telecontrollo, che permette di monitorare anche in remoto tutti gli impianti.

I dati

A Massa Carrara, tecnici e operai al lavoro per gestire gli impianti e garantire un regolare deflusso del reticolo idraulico verso mare. La situazione più critica si è registrata nel territorio di Carrara, con picchi di pioggia eccezionali intorno agli 80 millimetri in un’ora; sulla Fossa Maestra c’è stato l’impegno maggiore per regolare la fase di piena e migliorare lo scolo verso mare attraverso una gestione ottimale delle paratoie e delle pompe.

Sulla costa apuana i pluviometri hanno registrato piogge cumulate davvero importanti: ad esempio, su Massa al Pian della Fioba oltre 180mm sulle 24 ore e al Vergheto fino a 200mm, a Carrara quasi 200 millimetri registrato al pluviometro di Torano.

In Versilia, dove la rete delle idrovore è più capillare per gestire un reticolo estremamente complesso, a partire dalle 4 di mattina sono stati ben 30 i segnali di allerta. Il Consorzio è intervenuto subito con due squadre, una attiva nella zona nord della Versilia e una nella zona sud, per garantire la piena funzionalità degli impianti e garantire un deflusso corretto delle acque nel reticolo idraulico.

Buona parte dei pluviometri ha registrato cumulate di pioggia sulle 24 ore superiore a 100 millimetri; in particolare quello di Stazzema è arrivato a oltre 240 millimetri in 24 ore, con il picco fra le 3 e le 6 di mattina. Su entrambe le zone, gli interventi del Consorzio hanno riguardato non solo la gestione tecnica degli impianti ma anche la pulizia delle griglie dalla vegetazione e dai rifiuti raccolti, così come del materiale flottante in ingresso.

