Maltempo Emilia Romagna, mareggiate verso il miglioramento: “i fenomeni si stanno esaurendo”

“Grazie al lavoro della Protezione Civile, dei Comuni costieri, dei Vigili del Fuoco e dei volontari, la situazione è ora in progressivo miglioramento: i fenomeni si stanno esaurendo, le principali criticità sono in rientro e le condizioni meteo stanno migliorando”. Lo spiega Michele de Pascale, Presidente dell’Emilia Romagna, parlando degli episodi di ingressioni marine, dovute alle raffiche di vento fino a 80km/h e all’innalzamento del mare, che hanno colpito il litorale.

“Le situazioni più critiche hanno riguardato i comuni di Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico e Rimini, dove l’acqua ha raggiunto spiagge, stabilimenti e tratti di lungomare, causando allagamenti diffusi e difficoltà alla viabilità”, dice de Pascale, che invia un “sentito ringraziamento a tutte le persone che, con professionalità e prontezza, stanno lavorando per garantire la sicurezza dei cittadini”.

