Maltempo Toscana, attivato l’impianto idrovoro Senice-Quadrelli: la situazione fiumi

Situazione in costante monitoraggio lungo i corsi d’acqua della piana pistoiese e pratese, dove il Consorzio di Bonifica ha attivato l’impianto idrovoro Senice-Quadrelli per garantire il deflusso delle acque e prevenire eventuali criticità. Le ultime rilevazioni idrometriche mostrano un quadro complessivamente in miglioramento, con alcuni livelli in calo e un’attenzione particolare ai punti più sensibili. Il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, segnala sui social una “portata importante dell’Ombrone pistoiese con 240 metri cubi di acqua al secondo che permane al secondo livello a Ponte alle Vanne e Poggio a Caiano, in calo al primo livello a Pontelungo”. Inoltre:

Brana ad Agliana al terzo livello stabile con sistema di Protezione Civile a presidio lungo il tratto

ad Agliana al terzo livello stabile con sistema di Protezione Civile a presidio lungo il tratto Stella a Quarrata in calo al primo livello

a Quarrata in calo al primo livello Reno a Pracchia sopra il primo livello in calo

a Pracchia sopra il primo livello in calo Bisenzio a Gamberame al primo livello

a Gamberame al primo livello Fosso Reale a Campi Bisenzio al primo livello

a Campi Bisenzio al primo livello Nessuna criticità lungo l’asta dell’Arno.

Le squadre del Consorzio e della Protezione Civile continuano comunque il monitoraggio continuo per garantire la sicurezza idraulica del territorio.

Maltempo Toscana: attivo il centro intercomunale Unione Comuni Val Bisenzio

A causa delle piogge persistenti e del superamento del primo livello di guardia del pluviometro di Gamberame, l’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio ha attivato in via precauzionale il Centro operativo intercomunale (Coi) per il monitoraggio costante dell’evento meteorologico in corso. “In accordo con il comandante della Polizia municipale e responsabile del servizio di Protezione Civile intercomunale, Rodolfo Ricò, abbiamo deciso di aprire il Coi per tenere sotto controllo l’evoluzione della situazione – spiega il Presidente dell’Unione e sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno -. Il perdurare delle piogge richiede attenzione e coordinamento tra i servizi comunali e la Protezione Civile”.

L’invito rivolto a tutti i cittadini, si spiega in una nota, è di circolare con prudenza a causa della quantità di acqua presente sulle strade e di adottare comportamenti responsabili, prestando particolare attenzione agli accessi ai seminterrati e ai locali sotto il livello della strada, che potrebbero essere soggetti ad allagamenti.

Maltempo, sospesa circolazione a Ponte al Molino

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione lungo la SS8 – tratto di via Roma/via Pratese (Ponte al Molino), al confine tra i Comuni di Poggio a Caiano (Prato) e Prato. È quanto comunicato in una nota dalla Provincia di Prato. Il provvedimento, si spiega, resterà in vigore fino alle ore 7 di domani, venerdì 31 ottobre, salvo ulteriori aggiornamenti in base all’evolversi della situazione. La chiusura non riguarda i veicoli adibiti ai servizi di Polizia, antincendio, soccorso e le ambulanze, che potranno transitare regolarmente. I tecnici della Provincia sono attualmente sul posto per monitorare la situazione e predisporre gli interventi necessari al ripristino della sicurezza stradale.

Allagamenti e detriti sulle provinciali del Livornese

Le intense piogge che da questa mattina insistono su territorio del comune di Livorno, stanno creando disagi anche su alcune strade della provincia. Le situazioni più critiche, fanno sapere dalla Provincia, si sono verificate sulla SP8 via di Popogna, sulla SP5 via della Valle Benedetta e sulla SP4 via delle Sorgenti, dove un enorme allagamento ha interrotto la strada all’altezza dell’acquedotto Lorenese. Gli operai provinciali del distretto stradale Nord sono intervenuti a più riprese per ripulire il manto stradale dai detriti dilavati dalle scarpate. La SP8 al momento resta percorribile, sulla SP5 è in corso un intervento, al km 3+800, per la rimozione di pietrisco e fango.

