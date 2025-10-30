Maltempo Toscana, temporali autorigeneranti su Livorno: piogge eccezionali e disagi in città, occhi puntati sul Rio Ardenza

Maltempo estremo sul territorio livornese: rovesci stazionari, accumuli elevatissimi e criticità idrauliche lungo il reticolo urbano, con particolare attenzione al Rio Ardenza e alla foce dei Tre Ponti. Sulle alture a est della città le celle temporalesche hanno assunto carattere autorigenerante, alimentate da un flusso umido sud-orientale e dal contrasto con aria più fresca in quota. Alla stazione del Corbolone sono stati registrati valori prossimi a 100 mm in un’ora, tra i più intensi nella climatologia locale.

Rio Ardenza sotto osservazione

L’elevato volume di precipitazioni ha prodotto un rapido ingrossamento del Rio Ardenza, con deflusso energico verso il litorale e criticità al tratto terminale in prossimità della foce ai Tre Ponti.

Criticità e viabilità

Chiusura temporanea del sottopasso di via Firenze.

del sottopasso di via Firenze. Limitazioni sul lungomare in prossimità dei Tre Ponti.

in prossimità dei Tre Ponti. Disagi più marcati nei quartieri meridionali per la morfologia del bacino e la convergenza dei deflussi dalle aree collinari.

Perché è accaduto

L’evento rientra nella tipica configurazione autunnale tirrenica, accentuata da mari anormalmente caldi e da un marcato gradiente termo-igrometrico verticale. La combinazione di aria umida nei bassi strati, sollevamento orografico e persistenza delle celle ha favorito rovesci intensi e stazionari.

Tendenza a breve e raccomandazioni

Si prevede un graduale miglioramento, ma permane la necessità di monitoraggio dei corsi d’acqua e delle aree depresse soggette ad allagamenti rapidi. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali, evitare i sottopassi allagati e limitare gli spostamenti non indispensabili nelle zone più esposte.

