Uragano Melissa, Giamaica sferzata da piogge e vento estremi: già 240.000 persone senza elettricità | VIDEO

Il National Hurricane Center (NHC) statunitense ha fatto sapere che l’uragano Melissa si sta avvicinando alla costa sudoccidentale della Giamaica. L’aggiornamento è stato pubblicato mentre Melissa continua ad essere classificato come una tempesta di categoria 5, con venti fino a 295km/h. Il Centro ha precisato di non aspettarsi cambiamenti significativi nell’intensità della tempesta prima dell’arrivo in Giamaica. Le immagini che arrivano dall’isola mostrano le località in balia dei forti venti, delle piogge e delle inondazioni provocate dall’innalzamento della marea.

La rete elettrica è già stata colpita dalle condizioni dell’uragano, che hanno causato diverse interruzioni di corrente in tutta la Giamaica, afferma Daryl Vaz. Il Ministro dell’energia e dei trasporti ha dichiarato che le sottostazioni ad alta tensione, le linee di trasmissione e di distribuzione essenziali in tutta l’isola sono state costrette a chiudere i battenti. Circa 240.000 clienti sono senza elettricità, spiega Vaz, il che significa che circa il 35% dei clienti (aziende o abitazioni) è senza elettricità. Vaz afferma che la maggior parte degli ospedali continua a ricevere energia elettrica, fatta eccezione per quelli di Manchester e St. Elizabeth, ma gli ospedali colpiti in quelle zone funzionano grazie all’energia dei generatori. “Al momento non è previsto alcun piano per spegnere la rete”.

Uragano Melissa in Giamaica: la situazione a Treasure Beach

Giamaica, i venti dell'uragano Melissa a St. Elizabeth

Cuba annuncia la chiusura di tre centrali elettriche

L’azienda di servizi pubblici statale cubana Union Electrica (UNE) ha annunciato che chiuderà due delle sue sette centrali termoelettriche e una centrale a combustibile in modo “controllato“, poiché si prevede che saranno colpite dall’uragano Melissa, di grande intensità. “Questo processo sarà eseguito in modo controllato per mantenere l’integrità operativa del Sistema Elettrico Nazionale (SEN) nella regione centro-orientale”, ha affermato. La centrale termoelettrica di Felton (una delle più grandi di Cuba), la centrale a combustibile di Moa, entrambe nella provincia di Holguin, e la centrale termoelettrica di Rente a Santiago de Cuba, saranno rimosse dal SEN, secondo l’azienda.

Cuba sta attraversando una grave crisi energetica da oltre un anno e la chiusura di queste infrastrutture per motivi di sicurezza limiterà ulteriormente la capacità di produzione di energia elettrica dell’isola. L’UNE ha inoltre comunicato che, per motivi di sicurezza, interromperà le reti elettriche del Paese a causa dei forti venti. L’annuncio arriva dopo che ieri l’UNE aveva dichiarato che avrebbe “dato priorità” alla distribuzione di energia elettrica nella parte orientale del Paese, una delle più colpite dai prolungati blackout segnalati quotidianamente sull’isola.

I potenti venti dell'uragano Melissa sferzano St. Elizabeth Parish, in Giamaica

Giamaica, la furia dell'uragano Melissa a Black River

Uragano Melissa, gli USA ordinano ai residenti di Guantanamo di mettersi al riparo

Le autorità statunitensi hanno ordinato ai residenti della base navale nella baia di Guantanamo di mettersi al riparo, in vista dell’arrivo dell’uragano Melissa. L’uragano dovrebbe raggiungere la Giamaica nelle prossime ore, per poi colpire il sud-est di Cuba. Ai circa tremila residenti della base è stato ordinato di portare all’interno dei rifugi scorte di cibo e acqua sufficienti per tre giorni.

Gli USA spostano la flotta dispiegata nel Mar dei Caraibi

Gli Stati Uniti hanno spostato le loro navi dispiegate nei Caraibi a causa della minaccia dell’uragano Melissa. Da agosto, Washington ha mobilitato sette navi da guerra, oltre a caccia F-35, per combattere il traffico di droga. Le forze statunitensi “hanno implementato piani per condizioni meteorologiche avverse e si sono allontanate da qualsiasi area in cui le condizioni meteorologiche attuali o previste siano pericolose e possano rappresentare livelli di rischio inaccettabili”, ha riferito il Comando Meridionale dell’esercito, SOUTHCOM. “Nonostante queste recenti azioni, rimangono pronte e in grado di svolgere le missioni assegnate”, ha affermato il comando responsabile delle forze statunitensi in America Centrale e Meridionale.