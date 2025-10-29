Uragano Melissa, l’Ue mobilita il Meccanismo di Protezione Civile in Giamaica

“Mentre l’uragano Melissa ha lasciato una scia di distruzione in Giamaica, l’Ue sta già mobilitando aiuti tramite il Meccanismo di Protezione Civile dell’Unione“. Lo scrive su X il Commissaria europeo per la Gestione delle crisi, Hadja Lahbib. “La Francia sta inviando ripari, acqua e articoli igienico-sanitari. Merci. Siamo pronti a fornire ulteriore supporto man mano che l’impatto diventa più chiaro“, aggiunge. Il Commissario sottolinea poi che per “prevenire la curva degli uragani: stiamo lavorando con i nostri partner sul campo e le scorte preposizionate finanziate dall’Ue vengono mobilitate in tutti i Caraibi. Stiamo monitorando attentamente Cuba, Haiti e la Repubblica Dominicana”.

Dagli USA squadre di assistenza disastri e ricerca e soccorso

In risposta ai danni causati dall’uragano Melissa in vari Paesi dei Caraibi, il Dipartimento di Stato USA sta dispiegando una squadra regionale di risposta e assistenza ai disastri (Dart) e ha attivato squadre di ricerca e soccorso urbano (Usar) con base negli Stati Uniti. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato, in un messaggio pubblicato sul proprio canale X in lingua spagnola. Le squadre di soccorso, si legge, stanno lavorando con i Paesi colpiti e con le comunità locali per determinare l’assistenza necessaria, e interagiscono anche con partner inter istituzionali, internazionali e militari per coordinare i lavori.