Uragano Melissa, ONU: “in Giamaica devastazione senza precedenti”

Il livello di distruzione provocato in Giamaica dal passaggio dell’uragano Melissa “è senza precedenti“. Lo afferma dalla capitale Kingston il coordinatore ONU per i Paesi caraibici, Dennis Zulu, in dichiarazioni rilanciate dai media locali. “Da quanto sappiamo finora, la distruzione di infrastrutture, proprietà, strade, reti di comunicazione ed elettricità è senza precedenti“, ha dichiarato Zulu. “Le persone si trovano nei rifugi in tutto il Paese e, al momento, le nostre valutazioni preliminari mostrano che il Paese è stato devastato a livelli mai visti prima“, ha aggiunto, citando una stima iniziale di un milione di persone colpite.

Al momento, il bilancio del passaggio dell’uragano Melissa nei Caraibi, ha causato almeno 25 morti ad Haiti. Altre tre vittime si contano al momento in Giamaica e una nella Repubblica dominicana. Danni pesantissimi anche a Cuba, dove il Presidente Miguel Diaz-Canel ha esortato la popolazione a rimanere al riparo.