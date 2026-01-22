Ciclone Harry, abbiamo sostituito le dune con asfalto e cemento: ecco qual è il vero colpevole del disastro sulla jonica

La violenza sprigionata dal Mega Ciclone Harry tra 20 e 21 gennaio 2026 rimarrà impressa nella memoria collettiva come uno degli eventi meteo-marini più estremi dell’ultimo secolo per il Mezzogiorno. Con onde che hanno superato i dieci metri d’altezza (record di addirittura 16,6 metri) e una pressione atmosferica crollata sotto i 995hPa nel Canale di Sicilia, il Mar Jonio si è scagliato contro la terraferma con una furia cinetica spaventosa. Eppure, osservando la mappa dei detriti e delle distruzioni, emerge un dato scientifico che impone una riflessione profonda: il mare non ha colpito ovunque con la stessa efficacia distruttiva. Mentre interi lungomari in cemento venivano polverizzati e le fondamenta di ferrovie e strade statali venivano scalzate dalla forza dei flutti, alcuni rari lembi di costa sono rimasti quasi indenni. La differenza non è risieduta nella forza dell’acqua, ma nella capacità elastica del territorio di rispondere all’urto.

La dinamica dei sistemi dunali come dissipatori energetici

Per comprendere come la natura riesca a mitigare eventi di tale portata, è necessario analizzare la fisica del sistema spiaggia-duna. Una duna non è un semplice cumulo di sabbia, ma una macchina termodinamica e meccanica perfetta. Quando un’onda di tempesta come quelle generate dal Ciclone Harry colpisce un sistema dunale integro, l’energia non viene riflessa, ma assorbita e dissipata. La struttura porosa della sabbia e la vegetazione pioniera agiscono come una spugna meccanica. La duna si sacrifica: l’acqua ne asporta una parte, ma in questo processo l’energia dell’onda si esaurisce progressivamente. Questo “ripascimento naturale” permette alla linea di costa di arretrare elasticamente senza che il mare superi la barriera e invada l’entroterra. È un sistema dinamico in cui la materia si muove per proteggere l’equilibrio complessivo, una flessibilità che il cemento non può minimamente emulare.

L’effetto trampolino e il paradosso delle barriere rigide

Il disastro osservato in molte località della Calabria e della Sicilia Joniche è stato amplificato proprio dalle opere costruite per “difendere” la costa. I lungomari in calcestruzzo, le barriere frangiflutti e le murature rigide creano quello che in idrodinamica viene definito un effetto di riflessione totale. Quando l’onda incontra una superficie verticale e indeformabile, non potendo scaricare la sua energia attraverso l’attrito o lo spostamento di sedimenti, rimbalza verso l’alto e verso l’esterno, aumentando la turbolenza alla base della struttura stessa. Questo fenomeno accelera l’erosione del fondale antistante, trasformando il manufatto umano in un trampolino che proietta l’acqua e i detriti ancora più all’interno, verso abitazioni e infrastrutture. Laddove l’uomo ha cercato di opporre forza alla forza, la natura ha risposto con una demolizione sistematica, dimostrando che la rigidità è sinonimo di vulnerabilità.

L’illusione meccanica: la fragilità delle difese artificiali d’emergenza

A pochi giorni dall’impatto del Ciclone Harry, mentre i modelli matematici già delineavano con inquietante precisione la magnitudo dell’evento, si è assistito lungo le coste ioniche a uno spettacolo che mescolava frenesia operativa e una certa, amara, ingenuità strutturale. Decine di ruspe hanno lavorato incessantemente per innalzare argini di sabbia e scavare trincee nel tentativo di creare un’ultima linea di difesa tra il mare e le infrastrutture. Tuttavia, come ampiamente previsto e segnalato abbondantemente su MeteoWeb nei giorni precedenti, queste operazioni si sono rivelate un esercizio di pura isteria.

Dal punto di vista della fisica costiera, opporre un accumulo di sedimenti incoerenti, privi di coesione biologica e non consolidati dal tempo, a un fronte d’onda di dieci metri è un paradosso idrodinamico. Se una duna millenaria resiste grazie alla sua struttura stratificata e al complesso apparato radicale della vegetazione che “lega” il suolo, il cumulo di sabbia smosso meccanicamente non è che un ostacolo effimero. Senza una base di dissipazione graduale, l’energia cinetica delle onde ha letteralmente liquefatto queste barriere artificiali in pochi istanti, trasformandole in ulteriore materiale di abrasione contro i lungomari. Questo approccio emergenziale, pur mosso dalla necessità di “fare qualcosa”, sottolinea la profonda distanza tra la gestione burocratica delle crisi e la reale comprensione dei cicli naturali: la natura non si ferma con una trincea scavata in poche ore, ma con una pianificazione che rispetti le sue leggi per decenni. Eppure quei lavori sono costati tanti soldi (pubblici, cioè dei cittadini).

L’urbanizzazione selvaggia come moltiplicatore di rischio

Negli ultimi anni, il dibattito pubblico si è spesso concentrato sul cambiamento climatico come unico responsabile dei disastri ambientali. Sebbene l’estremizzazione dei fenomeni meteorologici sia un dato di fatto, l’entità dei danni provocati dal Ciclone Harry è imputabile in larga misura a una pianificazione territoriale che ha ignorato le leggi della geomorfologia. La costruzione di arterie stradali, ferrovie e complessi residenziali a ridosso della linea di battigia ha eliminato lo “spazio di rispetto” necessario al mare per i suoi cicli naturali. Abbiamo sottratto al sistema costiero i suoi ammortizzatori, sostituendo le dune con l’asfalto. In questo contesto, l’evento meteorologico non è la causa del disastro, ma semplicemente il catalizzatore che rivela una fragilità strutturale preesistente. L’uomo ha costruito dove il mare, ciclicamente, reclama il diritto di transitare.

Sarebbe necessaria una nuova ingegneria in armonia con il meteo e la natura

La lezione impartita dal Ciclone Harry suggerisce un cambio di paradigma radicale: non dobbiamo più combattere il mare, ma imparare a conviverci attraverso la rinaturalizzazione delle coste. Il ripristino dei sistemi dunali e la delocalizzazione delle infrastrutture più esposte non sono utopie ambientaliste, ma necessità ingegneristiche per la sicurezza pubblica. Le aree in cui sono stati avviati progetti di ripristino della vegetazione psammofila e di ricostruzione delle dune hanno dimostrato una resilienza straordinaria, funzionando in modo analogo alle mangrovie nelle zone tropicali. Questi ecosistemi non solo proteggono l’uomo dai flutti, ma rigenerano la biodiversità e mantengono in salute le spiagge, offrendo una protezione gratuita, duratura e capace di autoripararsi dopo ogni tempesta.

La sfida culturale della ricostruzione

Il post-Harry ci pone davanti a un bivio: ricostruire i lungomari esattamente dove e come erano prima, condannandoli a un nuovo crollo alla prossima mareggiata, o avere il coraggio di restituire spazio alla natura. La vera sicurezza dei territori ionici non passerà attraverso l’impiego di altro cemento, ma attraverso la riconquista di quegli ambienti vergini che un tempo facevano da scudo al territorio. La sfida tra uomo e natura non si vince con la resistenza ostinata, ma con la comprensione e l’integrazione dei processi biologici e geologici nel nostro tessuto urbano. Solo trasformando la costa da una barriera rigida a una frontiera elastica potremo sperare di mitigare l’impatto dei giganti meteorologici che, inevitabilmente, torneranno a solcare i nostri mari.