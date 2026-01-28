Ciclone Harry, Meloni: “in Sicilia per seguire la situazione da vicino, massima attenzione” | VIDEO

Ciclone Harry, Meloni: “in Sicilia per ribadire la vicinanza dello Stato in un momento difficile”

Maltempo, la visita di Giorgia di Meloni in Sicilia

Oggi sono stata in Sicilia, nei territori duramente colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato anche la Sardegna e la Calabria. Ho voluto essere presente per seguire da vicino la situazione, incontrare le istituzioni locali e ribadire la vicinanza dello Stato alle comunità che stanno affrontando momenti difficili”. Lo scrive sui social il Premier Giorgia Meloni. “Il Governo è al lavoro per sostenere i territori colpiti, garantire assistenza immediata e avviare gli interventi necessari per superare l’emergenza e ripristinare le condizioni di normalità”.

Ringrazio la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le amministrazioni locali e tutti coloro che stanno operando con professionalità e dedizione in queste ore complesse. Continueremo a seguire l’evoluzione della situazione con la massima attenzione”, conclude Meloni, pubblicando un video del sorvolo in elicottero e dell’incontro con le autorità locali.

