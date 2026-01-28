Il Corriere della Sera cita MeteoWeb, Gian Antonio Stella rilancia il nostro approfondimento sulla frana di Niscemi: “un errore edificare lì”

C’è ancora, per fortuna, un giornalismo che non si ferma alla cronaca dell’ultima ora, ma che cerca di scavare nelle radici degli eventi per offrire ai lettori una chiave di lettura più profonda. È quello che abbiamo cercato di fare ieri su MeteoWeb, ricostruendo meticolosamente la storia delle frane a Niscemi oltre ogni superficiale commento rispetto al dramma che sta vivendo la cittadina siciliana. Un approfondimento che oggi trova un prestigioso riscontro nelle autorevoli e prestigiose pagine del Corriere della Sera.

Nel numero in edicola e nell’edizione online di questa mattina, Gian Antonio Stella, una delle firme più autorevoli e prestigiose del panorama giornalistico italiano, ha dedicato un ampio spazio alla situazione di Niscemi. Nel farlo, ha citato espressamente l’articolo pubblicato ieri dalla nostra testata giornalistica, che riportava alla luce i gravi precedenti del 1997 e soprattutto del 1790, testimoniando la storica e naturale fragilità intrinseca di un territorio che sembra condannato a lottare contro il fango e l’indifferenza.

Frana Niscemi, l’analisi di Gian Antonio Stella

Il suo pezzo, intitolato “Un errore edificare lì, è noto da 230 anni. Ogni frana una lezione inascoltata”, nella versione cartacea è a pagina intera a pagina 3, con un richiamo in prima pagina, a testimonianza del grande rilievo nazionale del contenuto.

Nel testo, Stella riprende i dati e le ricostruzioni fornite da MeteoWeb per sottolineare come il disastro attuale non sia un evento isolato o imprevedibile, ma l’ennesimo capitolo di una storia già scritta. L’articolo è in grande risalto anche nella versione online, con il testo completo.

Il giornalista del Corriere sottolinea l’importanza di conservare la memoria storica del territorio, evidenziando come la documentazione raccolta dalla nostra redazione scientifica sia fondamentale per comprendere le dinamiche attuali. Stella apprezza l’approccio di chi, come MeteoWeb, non si limita a fotografare il danno, ma analizza le perizie geologiche e i precedenti che, se ascoltati, avrebbero potuto cambiare il corso degli eventi.

L’importanza del giornalismo scientifico e d’approfondimento

Ricevere l’attenzione di una testata come il Corriere della Sera e di un professionista del calibro di Gian Antonio Stella ci rende orgogliosi, ma soprattutto conferma quanto sia vitale, oggi più che mai, un giornalismo scientifico di qualità. In un’epoca di notizie veloci e spesso superficiali, la scelta del Corriere di valorizzare fonti specialistiche come la nostra dimostra una sensibilità rara e preziosa verso i temi del dissesto idrogeologico e della sicurezza del territorio.

Apprezziamo profondamente questo tipo di giornalismo: un giornalismo “alto”, che sa connettere i punti, che non dimentica e che utilizza il rigore della scienza per stimolare la riflessione delle istituzioni e dei cittadini.