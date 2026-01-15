Clima, il bilancio del 2025 nel focus del Climate Central con tutti i dati sui record globali e i disastri da miliardi di dollari

Il 2025 si è concluso lasciando dietro di sé una scia di eventi meteorologici estremi e nuovi record termici. Per fare chiarezza su questi dati e comprendere le tendenze del nuovo anno, Climate Central invita il pubblico e gli esperti al suo prossimo Monthly Climate Brief, che si terrà martedì 20 gennaio 2026 alle ore 18:00 italiane.

Un bilancio dell’anno appena trascorso

Durante il webinar, gli scienziati analizzeranno i record climatici globali del 2025 e gli eventi estremi più significativi. Saranno presentate le ultime statistiche di dicembre per gli Stati Uniti e a livello globale, con un focus particolare sul ruolo del cambiamento climatico in questi fenomeni. Inoltre, verrà fornito un aggiornamento sulle previsioni stagionali, inclusa l’attuale situazione di La Niña.

La nuova casa dei dati sui disastri miliardari

Uno dei momenti salienti dell’incontro sarà la presentazione speciale sui disastri meteorologici e climatici da miliardi di dollari del 2025 negli Stati Uniti. Questa ricerca — storicamente curata dal NOAA — è ora ospitata e gestita direttamente dal team di Climate Central, che ne cura anche il sito web dedicato.

Dettagli dell’evento e relatori

L’incontro fa parte della nuova serie di webinar Climate Services, briefing mensili basati sui dati pensati per offrire approfondimenti chiari sull’impatto del clima in settori critici come energia, trasporti, salute e agricoltura.

Relatori:

Dr. Zachary Labe , Climate Scientist presso Climate Central.

, Climate Scientist presso Climate Central. Adam Smith , Senior Climate Impacts Scientist presso Climate Central.

, Senior Climate Impacts Scientist presso Climate Central. Formato: Il webinar è aperto al pubblico e includerà una sessione di domande e risposte (Q&A) dal vivo.

Come partecipare: La registrazione è obbligatoria tramite questo link. È possibile riservare il proprio posto tramite il link ufficiale di registrazione di Climate Central.